CINE FIX ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΦΙΞ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

O Δήμος Ηρακλείου ανέθεσε τo Cine Fix (Κτήμα Φιξ) στην επιμέλεια της ομάδας του Cinema Alive και το πρόγραμμά του αποτελεί μια ανάσα δροσιάς στον καυτό μήνα Αύγουστο.

Ο δήμος Ηρακλείου Αττικής προσφέρει στους δημότες του το Κτήμα Φιξ ανοίγοντας τις πόρτες του ως χώρο πρασίνου, ιστορίας και πολιτισμού. Με την επιμέλεια της ομάδας του Cinema Alive, στον ιστορικό χώρο του Κτήματος Φιξ λειτουργεί πια το Cine Fix κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και για όλο τον Αύγουστο. Δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές για μικρούς και μεγάλους, αναψυχή, διασκέδαση, αλλά και παιχνίδι σε έναν χώρο πρασίνου 27 στρεμμάτων.

Η ομάδα του Cinema Alive σας περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα χώρο εμποτισμένο από την ιστορία του τόπου μας, με σκηνικά βγαλμένα από παραμύθια με βάτραχους και βασιλιάδες που έχουμε σχεδιάσει με φροντίδα και σεβασμό.

Παράλληλα με τις βόλτες σας, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 21:00 ΄για όλο το καλοκαίρι, απολαύστε στο Cine Fix δωρεάν μία επιλεγμένη ταινία από τον διεθνή και ελληνικό κινηματογράφο μέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον γεμάτο χρώμα και ευχάριστες μυρωδιές.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο λειτουργεί καντίνα με εκλεκτά διαλεγμένα υλικά όπως και μπαρ με κοκτέιλ ώστε να γίνουν οι βραδιές σας ακόμα πιο απολαυστικές βλέποντας την αγαπημένη σας ταινία κάτω από τον έναστρο ουρανό. Η διακόσμηση εμπνευσμένη από αγαπημένα παραμύθια συναρπάζει μικρούς και μεγάλους που νιώθουν να εισβάλουν σε ένα παραμυθένιο χώρο χαράς και διασκέδασης.

Mε σεβασμό στην ιστορία του Κτήματος Φιξ, μοιραζόμαστε το όραμά μας για ανάσες πολιτισμού στην πόλη μαζί με την αγάπη μας στον διεθνή και ελληνικό κινηματογράφο. To πρόγραμμα Movies in the Park που οργανώνει σε επίπεδο παραγωγής και λειτουργεί το Cinema Alive έχει σαν αποστολή να παραδίδει στην πόλη κεντρικά σημεία και ανάσες πρασίνου ως χώρους πολιτισμού προσβάσιμους σε όλους με δωρεάν είσοδο.

Μη διστάσετε να επισκεφτείτε το Κτήμα Φιξ για μια βουτιά στον χρόνο και στα παραμύθια, αλλά και για να «φτιάξουμε» παρέα τις ωραιότερες ημέρες και νύχτες του φετινού καλοκαιριού

Ενημερωθείτε για το Cine Fix στον ιστότοπο https://www.cinemaalive.org/cine-fix

Τα εισιτήρια είναι εντελώς δωρεάν

Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Ο κινηματογράφος διαθέτει αναπαυτικά καθίσματα με πολύ καλή οπτική γωνία από οποιοδήποτε σημείο θέλετε να καθίσετε.