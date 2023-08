Εκδόσεις Παπασωτηρίου: Ο Απόλυτος Οδηγός για τα Πάντα *Περίπου

Ο εγκέφαλός μας έχει πλαστεί από την εξέλιξη έτσι ώστε να μας ψιθυρίζει πράγματα τα οποία μοιάζουν, αλλά δεν είναι σωστά: η Γη είναι επίπεδη, τα άστρα στέκουν ακίνητα στο ουράνιο στερέωμα, μια μέρα διαρκεί 24 ώρες… Το βιβλίο αυτό έρχεται για να σας πει πώς είναι όντως τα πράγματα. Με τη δύναμη της επιστήμης, οι Ράδερφορντ και Φράι μάς δείχνουν τρόπους για να παρακάμπτουμε τη ζωώδη νόησή μας. σε ένα ταξίδι που. από τις απαρχές του χρόνου και του χώρου, καταλήγει, μέσα από την εξερεύνηση των πλανητών, των γαλαξιών, της εξέλιξης και των δεινοσαύρων, στα άδυτα του ίδιου του εγκεφάλου μας. γυρεύοντας απαντήσεις σε σπαζοκεφαλιές που μόνο η επιστήμη μπορεί να απαντήσει:

Τι είναι ο χρόνος και από πού προέρχεται;

Γιατί τα ζώα έχουν το μέγεθος και τη μορφή που έχουν;

Πώς τα μέντιουμ διαβάζουν τη σκέψη μας: (σπόιλερ: δεν τη διαβάζουν, η ερώτηση είναι παγίδα)

Με αγαπάει ο σκύλος μου;

Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά στρογγυλό;

Χρειαζόμαστε μάτια για να δούμε;

Η Χάνα Φράι είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια μαθηματικών των πόλεων στο University College του Λονδίνου. Είναι επί­σης συγγραφέας των βιβλίων Τα μαθηματικά της αγάπης, The Indisputable Existence of Santa Claus και Hello World: Άν­θρωπος στην Εποχή του Αλγόριθμου, ενώ γράφει τακτικά για το περιοδικό The New Yorker. Στη δουλειά της χρησιμοποιεί μαθηματικά μοντέλα για να μελετήσει μοτίβα ανθρώπινης συ­μπεριφοράς, και έχει συνεργαστεί με κυβερνήσεις, υπηρεσίες δημόσιας τάξης, αναλυτές υγείας και αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Οι ομιλίες της στο TED έχουν εκατομμύρια προβολές και έχει παρουσιάσει τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ για το BBC και το PBS. Από το 2016 είναι συμπαρουσιάστρια, μαζί με τον Άνταμ, του επιστημονικού podcast The Curious Cases of Rutherford & Fry στο BBC.

Ο Άνταμ Ράδερφορντ είναι βραβευμένος συγγραφέας, ρα­διοτηλεοπτικός παρουσιαστής και γενετιστής στο University College του Λονδίνου. Είναι συγγραφέας των βιβλίων A Brief History of Everyone Who Ever Lived, The Book of Humans και How to Argue with a Racist (μπεστ σέλερ των Sunday Times). Έχει γράψει και παρουσιάσει πολλά ντοκιμαντέρ για το ραδιό­φωνο και την τηλεόραση του BBC, συμπεριλαμβανομένων των Inside Science και The Cell. Έχει επίσης εργαστεί ως επιστη­μονικός σύμβουλος σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των βραβευμένων με Όσκαρ Ex Machina (Από Μηχανής) (2015) και Annihilation (Αφανισμός) (2018).