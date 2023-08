Alpha Bank: Ισχυρό πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα της Έκθεσης της Νομισματικής Συλλογής «Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ»

Ύστερα από τρεις μήνες επιτυχημένης πορείας και έχοντας υποδεχθεί περισσότερους από 2.500 επισκέπτες που ήρθαν σε επαφή με τον πολλαπλό ρόλο των νομισμάτων και τον πλούτο της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, η αναδρομική επετειακή έκθεση «Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ» έκλεισε τον κύκλο της στην Αθήνα, αφήνοντας το αποτύπωμά της ως η πρώτη καθολικά προσβάσιμη έκθεση της Τράπεζας.

Η Έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη του Γιάννη Σ. Κωστόπουλου, διοργανώθηκε με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 ετών από τη δημιουργία της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank και ετοιμάζεται να μεταφερθεί από τον Σεπτέμβριο στο Βουκουρέστι, σε συνδιοργάνωση με τη θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank Romania και την κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας.

Από τις 3 Μαΐου έως τις 23 Ιουλίου 2023, 150 νομίσματα της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank παρουσιάστηκαν στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να ανακαλύψει «την άλλη όψη του νομίσματος», αυτή που το καθιστά ιστορικό τεκμήριο και μέσο επικοινωνίας, και το αναδεικνύει σε εξαιρετικό έργο τέχνης. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Alpha Bank, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της για ισότιμη πρόσβαση όλων στον Πολιτισμό, κατέστησε την Έκθεση καθολικά προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας, όρασης και ακοής, καθώς και σε άλλες κοινωνικές ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στα πολιτιστικά δρώμενα, όπως οι πολίτες άνω των 65 και τα άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή.

Ξεναγήσεις και δράσεις προσβασιμότητας και εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 37 παράλληλες δράσεις, μεταξύ των οποίων,

ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό και για μέλη ομίλων, συλλόγων και ιδρυμάτων, εκπροσώπων ΜΜΕ και φορέων ΑμεΑ, ξεναγήσεις για τη Διοίκηση, το Προσωπικό και τους πελάτες της Τράπεζας, σεμινάρια Νομισματικής σε φοιτητές Αρχαιολογίας από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά.

Εικονική περιήγηση 3D και ο κατάλογος της έκθεσης

Μέσα από την ιστοσελίδα της Alpha Bank για την πολιτιστική της δράση www.alphapolitismos.gr, η Έκθεση «Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ» είναι διαθέσιμη μέσω εικονικής περιήγησης 3D, δίνοντας τη δυνατότητα σε όποιον και όποια το επιθυμεί να την επισκεφθεί ανά πάσα στιγμή.

Η Έκθεση επίσης συνοδεύθηκε και από τον ομώνυμο συλλεκτικό κατάλογο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, με πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο e-shop του www.alphapolitismos.gr.

Μεταφορά της Έκθεσης στο Βουκουρέστι

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 ετών της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, η Έκθεση, ελάχιστα παραλλαγμένη, με τον τίτλο «TWO SIDES OF THE SAME COIN» θα παρουσιαστεί στο Μουσείο της Banca Naţională a României (National Bank of Romania – κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας) στο Βουκουρέστι, από τον Σεπτέμβριο 2023 μέχρι τον Μάρτιο 2024, σε μία πρωτοβουλία που θα αναδείξει την ιστορία του νομίσματος από την εποχή της εφεύρεσής του, την εξάπλωσή του στον ευρωπαϊκό χώρο, τη χρήση του ως μέσο συναλλαγής καθώς και τον ρόλο του ως ιστορικό τεκμήριο και έργο τέχνης.