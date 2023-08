United Media: Ακόμη μία σημαντική διάκριση για την ταινία «Guardians of the Formula» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο

Η νέα ταινία του Dragan Bjelogrlić “Guardians of the Formula”, συμπαραγωγής της United Media εταιρεία ΜΜΕ της United Group, κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Νova καθώς και της εταιρείας παραγωγής Cobra Film, απέσπασε μία ακόμη σημαντική διάκριση Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο που ολοκληρώθηκε στις 18 Αυγούστου κατακτώντας το βραβείο με τις περισσότερες ψήφους από το κοινό. Υπενθυμίζεται ότι πριν από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο, η ταινία απέσπασε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Λοκάρνο το βραβείο Varajati για την καλύτερη ταινία στην επιλογή της Piazza Grande, όπως και το βραβείο Green Leopard.

Το επιτελείο της ταινίας με επικεφαλής τον σκηνοθέτη Dragan Bjelogrlić, τους Γάλλους ηθοποιούς Alexis Manentier και Olivier Barthelemy, καθώς και τους Σέρβους ηθοποιούς Raša Bukvić Jovan Jovanović, Alisa Radaković, Ognjen Mićović και Maja Čampar περπάτησαν στο κόκκινο χαλί στο Σεράγεβο.

Η κινηματογραφική ιστορία «Guardians of the Formula αποτελεί την αληθινή ιστορία του ατυχήματος στη Βίντσα το 1958, που ήταν κρυμμένο για δεκαετίες και βασίζεται στο βιβλίο του καθηγητή Goran Milašinović’s book “The Case of Vinča“. Το σενάριο της ταινίας είναι του Vuk Ršumović με συν-σεναριογράφους τους Ognjen Sviličić και Dragan Bjelogrić.

Η ομάδα του συγγραφέα, με επικεφαλής τον Bjelogrlić ως σκηνοθέτη, αποτελείται από τον διευθυντή φωτογραφίας Ivan Kostić, την μοντέρ Milena Predić, τους σκηνογράφους Jelena Sopić και Jovana Cvetković, την ενδυματολόγο Marina Vukasović Medenica, τον συνθέτη Aleksandar Ranđelović, ενώ η εκτελεστική παραγωγή υπογράφεται από τον Goranjeloglić.