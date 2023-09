Discover Deree Day: «Ανακαλύψτε» τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Deree που προετοιμάζουν τους φοιτητές για κάθε μέλλον

Το Deree – The American College of Greece διοργανώνει την καθιερωμένη ενημερωτική του εκδήλωση Discover Deree Day, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 13:00, στις εγκαταστάσεις του στην Αγία Παρασκευή. Mε το μήνυμα «We’ve got your back» καλεί τους υποψήφιους φοιτητές να μυηθούν στον κόσμο του που περιλαμβάνει νέα ακαδημαϊκά προγράμματα, υψηλό επίπεδο σπουδών και ποικίλες εκπαιδευτικές επιλογές.

Με το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο να ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν για το μέλλον, αφού το δυναμικό εκπαιδευτικό τοπίο του Deree συνδυάζει το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο με την προσωπική ανάπτυξη και προσφέρει πλεονεκτήματα όπως:

38 σύγχρονα προγράμματα σπουδών –τα 6 προγράμματα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Clarkson– και 58 υποειδικότητες

–τα 6 προγράμματα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Clarkson– και Δυνατότητα παράλληλης φοίτησης για τους φοιτητές των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που θέλουν να κάνουν το πτυχίο τους πιο ανταγωνιστικό

για τους φοιτητές των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που θέλουν να κάνουν το πτυχίο τους πιο ανταγωνιστικό Μοναδικές ευκαιρίες για σπουδές σε διακεκριμένα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια παγκοσμίως, για μία ακαδημαϊκή περίοδο

για μία ακαδημαϊκή περίοδο Το αμερικανικό μοντέλο εκπαίδευσης

Προγράμματα ανταλλαγής με έγκριτα πανεπιστήμια του εξωτερικού

με έγκριτα πανεπιστήμια του εξωτερικού Τις ευκαιρίες και εμπειρίες πρακτικής άσκησης σε κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό

Τέλος, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του Deree, να μπουν σε μία τάξη ή εργαστήριο και να παρακολουθήσουν ένα μάθημα της επιλογής τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Discover Deree Day μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.