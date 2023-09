Ημερίδα «Climate Era». Οι νέες τάσεις για την κλιματική αλλαγή

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), η πρώτη περιβαλλοντική ΜKO εθνικής εμβέλειας συνεχώς ενεργή από το 1951, διοργανώνει την ημερίδα «Climate Era», στο πλαίσιο του κύκλου εκπαιδευτικών δράσεων «Προστασία της Φύσης Lab», την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15.00-19.30, στο Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.

Σκοπός της ημερίδας, η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, είναι να αναδείξει τον ρόλο της περιβαλλοντικής και ιδιαίτερα της κλιματικής εκπαίδευσης για τη νέα γενιά, την κοινωνία και την οικονομία. Θα συμμετέχουν κορυφαίοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό στον χώρο της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, της καινοτομίας, των ΜΜΕ, της επιστήμης και του τουρισμού. Θα παρουσιαστούν επίσης από τον πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο της METRON ANALYSIS, Στράτο Φαναρά, τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε για την ΕΕΠΦ με θέμα «Τάσεις της κοινωνίας των πολιτών για την Κλιματική Κρίση στην Ελλάδα και τον Κόσμο».

Οι συνεχώς εντεινόμενες προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο αναγκάζουν την κοινωνία να αναζητήσει καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία της φύσης και την αειφόρο ανάπτυξη. Η έκταση των επιπτώσεων, όπως αυτές από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, και η επιτακτική πλέον ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων, υπογραμμίζουν τη σημασία της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της συλλογικής δράσης.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν από την UNESCO η Sarah Margono, Senior Project Officer Section of Education for Sustainable Development και από το Διεθνές Ιδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE), ο Pramod Kumar Sharma, Senior Education Director, καθώς και διακεκριμένοι προσκεκλημένοι που θα συζητήσουν, σε τρία στρογγυλά τραπέζια τις θεματικές: «Εκπαίδευση για την αειφορία για τη Νέα Γενιά», «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και κοινωνία» και «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και επιχειρήσεις».

H Sarah Margono θα παρουσιάσει το «Greening Education Partnership» της UNESCO, για το οποίο σημειώνει: «Το “Greening Education Partnership” ακολουθεί μια μοναδική προσέγγιση στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, εστιάζοντας στον μετασχηματισμό των σχολείων, των προγραμμάτων σπουδών, της κατάρτισης εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών συστημάτων, και των τοπικών κοινοτήτων για την καλύτερη ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή. Ως μέρος της αποστολής μας να προετοιμάσουμε κάθε μαθητή για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση, κινητοποιούμε ένα δίκτυο με περισσότερα από 900 μέλη σε 79 χώρες, που δεσμεύονται να προωθήσουν την κλιματική μάθηση μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας».

O Pramod Kumar Sharma, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αναφέρει: «Η ανάγκη για κλιματική εκπαίδευση είναι απολύτως απαραίτητη στην τρέχουσα κατάσταση, και με την Ελλάδα να βιώνει ήδη τις επιπτώσεις. Η εκπαίδευση πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις βιωσιμότητας. Πιστεύω ακράδαντα ότι ένα πρόγραμμα σπουδών είναι ξεπερασμένο εάν δεν ενσωματώνει εκπαίδευση για κλιματική δράση, τις πρακτικές για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, και την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Τα Οικολογικά Σχολεία (Eco-Schools) έχουν να επιδείξουν μια τέτοια προσέγγιση, βασισμένη σε λύσεις που βοηθούν τα σχολεία να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Ηρθε πλέον η στιγμή να δούμε την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Το «Προστασία της Φύσης Lab» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 με τέσσερις ομιλίες που βρίσκονται αναρτημένες στο κανάλι YouTube της ΕΕΠΦ (Playlist Oμιλιών “Προστασία της Φύσης Lab”), με στόχο να προωθήσει την Ποιοτική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Ολους και να συζητηθούν βασικά ζητήματα που αφορούν την κλιματική κρίση και επηρεάζουν όλους μας.

Ο Νίκος Πέτρου, πρόεδρος της ΕΕΠΦ και αντιπρόεδρος του FEE, σημειώνει για τους στόχους που η ΕΕΠΦ θέτει με την ημερίδα: «Φαίνεται πως οι κλιματικές επιπτώσεις εμφανίζονται πιο γρήγορα και είναι πιο έντονες από τις προβλέψεις, φέρνοντας καταστροφικές συνέπειες, ενώ οι σημερινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους υστερούν πολύ σε ταχύτητα, εύρος και φιλοδοξία. Είναι καιρός να αποδεχτούμε όλοι το κόστος της σωτηρίας του πλανήτη, ατομικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό. Και να δραστηριοποιηθούμε για να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας και το σύστημα γύρω μας, ως πολίτες, ως εργαζόμενοι, ως επενδυτές, ως μέλη ενός σχολείου, μιας γειτονιάς, μιας πόλης, συμμετέχοντας σε δράσεις και πρωτοβουλίες. Καταλύτες για δράση είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση. Η προσπάθεια πρέπει να είναι ουσιαστική και συνολική γιατί ο χρόνος μας τελειώνει …».

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

Λίλιαν Σταθώρη, [email protected], 210 3255341 (εσωτ. 116)

*Οι ομιλίες θα μεταδοθούν και μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΕΠΦ. Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν.

** Για δηλώσεις συμμετοχής ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://climate_era.eventbrite.com

Διεύθυνση: Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη

Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα, 106 71 | Μετρό: Σύνταγμα