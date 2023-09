3rd GREEK INTERNATIONAL WOMEN AWARDS (GIWA)

Για πρώτη φορά φέτος η Τελετή Απονομής των Βραβείων GIWA – GREEK INTERNATIONAL WOMEN AWARDS, θα λάβει χώρα στην Ελλάδα.

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Θέατρο του Pierce, θα βραβευτούν οι Ελληνίδες που έχουν διαπρέψει διεθνώς για τα επιτεύγματα και τις δράσεις τους στον επαγγελματικό τους τομέα.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών κυρία Κατερίνα Γκαγκάκη.

Τα βραβεία θα απονείμουν οι κριτές των GIWA, εξέχουσες προσωπικότητες διεθνούς αναγνώρισης.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα απολαύσουμε μοναδικές ερμηνείες από την εξαιρετική καλλιτέχνιδα Νίνα Λοτσάρη και την διεθνώς αναγνωρισμένη σοπράνο Κατερίνα Μινά. Μετά την τελετή θα πραγματοποιηθεί networking reception για τους παραβρισκόμενους υπό τους ήχους του Dj Avgoustinos.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και η προπώληση των εισιτηρίων έχει αρχίσει. Για να προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας πατήστε στο παρακάτω link.

https://www.eventora.com/en/Events/giwa-2023-ceremony?c=e

Η τελετή βράβευσης που αποσκοπεί να εμπνεύσει το κοινό μέσα από τα σπουδαία επιτεύγματα των Ελληνίδων που διαπρέπουν διεθνώς. Μια φαντασμαγορική βραδιά, μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών αφιερωμένη σε όλες τις Ελληνίδες.

«Η συμμετοχή των Ελληνίδων γυναικών για τα φετινά βραβεία GIWA, ήταν θεαματική. Πάνω από 200 Ελληνίδες από όλο το κόσμο δήλωσαν συμμετοχή, σε όλες τις κατηγορίες βραβείων. Τα GIWA είναι τα μεγαλύτερα ελληνικά γυναικεία βραβεία με στόχο τους να αναδείξουν τα επιτεύγματα των Ελληνίδων παγκοσμίως. Είναι αφιερωμένα στις γυναίκες εκείνες που προχωρούν και επιδιώκουν διαρκώς την εξέλιξη όχι μόνο για να γίνουν οι ίδιες καλύτερες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο αλλά και γιατί οραματίζονται να συμβάλουν να φτιαχτεί ένας καλύτερος κόσμος. Αυτά λοιπόν τα βραβεία είναι εδώ για να ανακαλύψουν, να επιβραβεύσουν αλλά και να ενδυναμώσουν ακόμη περισσότερο αυτές τις γυναίκες να σπάσουν τη «γυάλινη οροφή», αλλά και να εμπνεύσουν και άλλες γυναίκες να κατακτήσουν τον στόχο τους» δήλωσε η Πρόεδρος των GIWA κυρία Σοφία Κωνσταντοπούλου.

Οι υπό βράβευση κατηγορίες είναι: Τέχνες & Πολιτισμός (Arts and Culture), Επιχειρηματικότητα (Business and Entrepreneurship), Σχέδιο (Design), Εκπαίδευση και Ψυχολογία (Education & Psychology), Περιβάλλον & Βιωσιμότητα (Environment & Sustainability), Μόδα (Fashion), Οικονομικές Επιστήμες (Finance), Τουρισμός και Φιλοξενία (Hospitality), Νομική και Πολιτικές Επιστήμες (Law & Political Sciences), Μέσα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ (Media & Marketing Communications), Θετικές Επιστήμες και τεχνολογία (Science and Technology), Ναυτιλιακά (Shipping), Κοινωνική Ευθύνη (Social Responsibility), Αθλητισμός (Sports), Young Star Award (Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενων γυναικών).

Η Οργανωτική Επιτροπή των GIWA αποτελείται από έντεκα καταξιωμένες επαγγελματίες που συνεισφέρουν στο θεσμό σε αμιγώς εθελοντική βάση.

Τα βραβεία GIWA υποστηρίζονται από διακεκριμένες επιχειρήσεις, οργανισμούς και επιχειρηματίες και λειτουργούν ύπο την αιγίδα του Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και του Δήμου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο:

https://greekinternationalwomenawards.com/