Ερχεται ο Νέος Κύκλος του StartSmart SEE Accelerator 2023

To StartSmart South Eastern Europe (SEE) σε συνεργασία με το δίκτυο του MIT Open Learning και το MIT Jameel World Education Lab (J-WEL) παρουσιάζουν τον επερχόμενο Διαγωνισμό StartSmart SEE Accelerator 2023. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία προγράμματα επιτάχυνσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και επιτάχυνση επιλεγμένων νεοφυών επιχειρήσεων (startups), παρέχοντάς τους υποστήριξη και πρόσβαση σε πληθώρα πόρων και πληροφοριών. Κορυφαίοι μέντορες της διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής σκηνής καθοδηγούν τις ομάδες (mentoring) καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, παρέχοντάς πολύτιμες συμβουλές, επιχειρηματική κατάρτιση καθώς επίσης ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και χρηματοδότησης για τη ταχύτερη ανάπτυξή τους. Το πρόγραμμα διάρκειας 12 εβδομάδων, ξεκινάει στις 28 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 13 Δεκεμβρίου, 2023, με τον Τελικό γύρο αξιολόγησης των ομάδων από ένα panel διακεκριμένων κριτών και την τελετή απονομής βραβείων στους νικητές. Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τον StartSmart SEE Accelerator 2023 έκλεισε επίσημα στις 17 Σεπτεμβρίου 2023, στην οποία δεκάδες νεοφυείς επιχειρήσεις κατέθεσαν τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τους για μια θέση στο διαγωνισμό.

Καλωσορίζουμε τους φετινούς συμμετέχοντες στις 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί το «Welcome Event», μια ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση, όπου θα καλωσορίσουμε τους φετινούς «Semifinalists» που ξεχώρισαν για τις καινοτόμες προτάσεις τους.

Μια ομάδα 60 καταξιωμένων κριτών (επενδυτές, νομικοί σύμβουλοι, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί) αξιολόγησε τις αιτήσεις των ομάδων βάσει των εξής κριτηρίων::

Αξιοποίηση της τεχνολογίας

Απόδειξη της ιδέας (proof of concept)

Καινοτομία

Ευαισθητοποίηση της αγοράς

Κατάρτιση και τεχνογνωσία της ομάδας

Προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης

Το Welcome Event αναμένεται να είναι μια ενδιαφέρουσα συνάντηση ανάμεσα σε καινοτόμους επαγγελματίες και λάτρεις της τεχνολογίας, καταξιωμένες προσωπικότητες και μέντορες από το διεθνές δίκτυο του StartSmart SEE που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας παγκοσμίως. Εγγραφείτε εδώ σήμερα και παρακολουθήστε τη συναρπαστική εκδήλωση για την έναρξη του «επιταχυντή» StartSmart SEE Accelerator 2023.

Το Πρώτο Workshop του Προγράμματος από την ΕΥ.

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, 2023 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εκπαιδευτικό workshop του προγράμματος, σε συνεργασία με την ΕΥ.

Στο StartSmart SEE πιστεύουμε ότι ο δρόμος προς την επιτυχία ξεκινά με τη γνώση. Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνεργασία μας με το MIT Open Learning και το MIT Jameel World Education Lab (J-WEL) επιτρέπει την πρόσβαση στις πιο πρόσφατες έρευνες, εκπαιδευτικούς πόρους και γνώσεις των ειδικών, παρέχοντας σημαντικές ευκαιρίες για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τα μέλη του δικτύου μας διεθνώς. Ενταχθείτε κι εσείς στη δυναμική μας κοινότητα για να έχετε πρόσβαση στα τελευταία νέα, τις εκδηλώσεις, τα σεμινάρια και τους επερχόμενους εκπαιδευτικούς κύκλους του προγράμματός μας εδώ.

Σχετικά με το StartSmart SEE

Το StartSmart SEE, με έδρα την Αθήνα, είναι ένας κορυφαίος «επιταχυντής» στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αφιερωμένος στην προώθηση της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. Σε συνεργασία με το δίκτυο του MIT Open Learning και το MIT J-WEL, το StartSmart SEE ενδυναμώνει νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και συνεργάτες για τη προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Ενημερωθείτε σήμερα στο startsmartsee.org.