Οι Elephant τραγουδάνε στο μουσείο

Οι Elephant παρουσιάζουν το video του live session τους μέσα στο Μουσείο «Θεόδωρος Παπαγιάννης» στα Γιάννενα που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2023.

Οι Elephant υπάρχουν από το 2018. Δημιουργήθηκαν ένα από τα πολλά απογεύματα σε ένα στούντιο στα Γιάννενα, κάπου ανάμεσα από συζητήσεις για μουσική, δημιουργία και τρόπους για να υπάρξουν συμβαδίζοντας με την πραγματικότητα. Από τότε κρατάνε αυτές τις συζητήσεις ζωντανές, εμπλουτίζοντάς τες με τη μουσική υπόκρουση που τους παρέχει αυτή́ η τριβή, εμφανώς επηρεασμένοι από την post-punk και post-rock κουλτούρα. Παράλληλα με εμφανίσεις σε φεστιβάλ μουσικής και εναλλακτικούς χώρους δημιούργησαν τον full-length δίσκο “A Better Me” που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2022. Παράλληλα με την παραγωγή του επόμενου EP τους, οι live εμφανίσεις αποτελούν μια μόνιμη προτεραιότητα καθώς αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση αυτή ως τη σημαντικότερη δυναμική διαδικασία αυτοπροσδιορισμού.

Οι Elephant εξηγούν περισσότερα σχετικά με την ιδέα του live session, την επιλογή του χώρου αλλά και το project “Minds Under Pressure”:

«Τον χειμώνα που μας πέρασε ξεκινήσαμε οι τρεις μας να στήνουμε ένα project που ονομάσαμε “Minds Under Pressure”. Θέλουμε μέσα από αυτό, να κάνουμε πράγματα (με έδρα κυρίως τα Γιάννενα) που θα συνδυάζουν διαφορετικά είδη εναλλακτικής τέχνης ως μια ομάδα που αποτελείται από μουσικούς, φωτογράφους, ηθοποιούς και γενικότερα «ανήσυχα μυαλά» της πόλης. Το στήσιμο του mup έφερε πολλές ιδέες μπροστά, και μια από αυτές ήταν (για τους Elephant) ένα live session σε έναν χώρο τέχνης.

»Η ιδέα πίσω από ένα live session μέσα σε ένα μουσείο τριγυρνούσε καιρό στο μυαλό μας. Μας εντυπωσιάζουν οι χώροι με τέτοια βαρύτητα, που κάθε γωνιά έχει δημιουργηθεί μετά από ένα ερέθισμα και έχει να διηγηθεί μια ιστορία. Η μουσική ακούγεται διαφορετικά μέσα σε έναν χώρο που κυριαρχεί η εικαστική τέχνη.

»Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε σε ποιο μουσείο θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και η πρώτη μας σκέψη ήταν αυτό του κ. Παπαγιάννη. Το μουσείο είναι μοναδικό όπως και όλο το περιβάλλον γύρω του, καθώς επεκτείνεται σε όλο το χωριό. Επικοινωνήσαμε μαζί του, περιγράψαμε την ιδέα μας και μας έδωσε την άδεια να το κάνουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι’ αυτό όπως και την κα. Νίκη Γιαννατσή, την υπεύθυνη του μουσείου για την άψογη συνεργασία.

»Θέλαμε το video (την ώρα του live) να είναι μονόπλανο. Να μην υπάρχει καθόλου μοντάζ. Μόνο μια κάμερα να κινείται στο χώρο την ώρα που παίζουμε, παίζοντας και αυτή μαζί μας. Ό,τι βγει να είναι live. Και η μουσική και το βίντεο. Μιλήσαμε με το Δημήτρη που ανέλαβε το βίντεο με τον ίδιο ενθουσιασμό με εμάς. Μας πήρε κάποιες προσπάθειες, πειραματιστήκαμε λίγο και περάσαμε δυο υπέροχες μέρες (ως αργά το βράδυ) μέσα στο μουσείο.

»Αποφασίσαμε να γράψουμε τρία κομμάτια. Το “Story of an Elephant”, το “Give me Time” και ένα από το επερχόμενο EP μας που θα ξεκινήσουμε την παραγωγή του μέσα στο φθινόπωρο του 2023».

To video του live session είναι μια παραγωγή των Elephant και μπορείτε να το δείτε παρακάτω: