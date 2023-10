SAP: Συνέδριο «Leading 2 Success»

Με κεντρικό θέμα «Leading 2 Success», η SAP Hellas θα πραγματοποιήσει στις 31 Οκτωβρίου 2023 το ετήσιο συνέδριό της στο χώρο του Μεγάρου Μουσικής. Στο συνέδριο θα αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία βοηθά τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και ευέλικτες απέναντι στις υπάρχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις. Στο keynote του συνεδρίου η SAP θα παρουσιάσει τις μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσα από 6 παράλληλες θεματικές ενότητες, πάνω από 20 καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων θα μοιραστούν τις εμπειρίες που αποκομίζουν από το ταξίδι του επιχειρησιακού μετασχηματισμού τους.

Ειδικότερα, κατά την θεματική ενότητα SAP Business Technology Platform, εκπρόσωποι της Motor Oil Hellas και του Viohalco Group μαζί με στελέχη της TEKA Systems, της Real Consulting και της Accenture, θα συζητήσουν για καινοτόμα cloud projects που αξιοποιούν την τεχνολογική πλατφόρμα της SAP στις περιοχές της αυτοματοποίησης διαδικασιών με τεχνητή νοημοσύνη, της διασύνδεσης συστημάτων και διαδικασιών και της διαχείρισης προϋπολογισμού και προβλέψεων.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, η ανθεκτικότητα και η ευελιξία της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει καταστεί υψίστης σημασίας για τους οργανισμούς. Στην σχετική ενότητα Streamlining Supply Chains στελέχη από τo Sarantis Group, την Demo SA, την KAFKAS SA, την Εurobank και τον ΑΔΜΗΕ θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής των τεχνολογιών αιχμής για μέγιστα αποτελέσματα στο πλάνο παραγωγής και πωλήσεων καθώς και στη διαχείριση των προμηθειών και των αποθηκών.

Μέσα από την ενότητα People Transformation θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο κορυφαίες εταιρείες όπως η Εurobank, η Kaizen Gaming και η Μασούτης Α.Ε καινοτομούν στο κομμάτι της εμπειρίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και τοποθετώντας τον άνθρωπο στην καρδιά της τεχνολογίας. Τις συζητήσεις θα συντονίσουν στελέχη της ΕΥ και της TEKA Systems. Τέλος, o ιταλικός κολοσσός του λιανεμπορίου MD θα μοιραστεί την εμπειρία του από τη χρήση του Emarsys, της καινοτόμας πλατφόρμας Marketing της SAP.

Μέσω εισηγήσεων των εταιρειών HelleniQ Energy, Hellas Gold S.A. και EL PACK GROUP η ενότητα RISE: Not just a cloud ERP θα εστιάσει στις διαστάσεις του επιχειρησιακού μετασχηματισμού και θα αναδειχθούν τρόποι με τους οποίους ένας οργανισμός μπορεί να υλοποιήσει το ψηφιακό του ταξίδι με τις λύσεις της SAP. Στελέχη της Deloitte και της ΕΥ θα βοηθήσουν να αναδειχθούν κρίσιμα και χρήσιμα συμπεράσματα.

Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και η εναρμόνιση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στην ενότητα Sustainability & Analytics στελέχη της Accenture και της SAP θα παρουσιάσουν τους τρόπους με τους οποίους οι προηγμένες τεχνολογικές λύσεις μπορούν να επιφέρουν θετικό περιβαλλοντικό και επιχειρησιακό αντίκτυπο βελτιστοποιώντας παράλληλα την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην ενότητα Cloud Success Services – Your Success is our Priority, εξειδικευμένα στελέχη της SAP θα αναφερθούν στην ευελιξία και την πληθώρα υπηρεσιών που διαθέτει η SAP, οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιλέξουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την στρατηγική που ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την κεντρική ομιλία του κου Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Πρόεδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Bespoke SGA Holdings SA, ο οποίος θα δώσει την δική του οπτική γύρω από θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους των επιχειρήσεων και τις στρατηγικές προτεραιότητες για το ελληνικό και το διεθνές επιχειρείν.

Χορηγοί του «Leading 2 Success» είναι οι Accenture, Deloitte, EY, Real Consulting, TΕΚΑ Systems.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει καινοτόμα έργα μετασχηματισμού που υλοποιούνται στην Ελλάδα και χαράζουν το δρόμο για την αναβάθμιση και την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων ώστε να είναι έτοιμες για το αύριο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με άλλους επαγγελματίες του κλάδου τους και να εδραιώσουν σχέσεις με κορυφαίους συνεργάτες και πελάτες του οικοσυστήματος της SAP.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: https://events.sap.com/gr/leadingtosuccess/el/home