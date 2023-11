Δεύτερη σεζόν του ντοκιμαντέρ «Γοητευτικό Πεκίνο» στην Ελλάδα

Στις 14 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της TV 100 η τελετή υπογραφής και έναρξης της δεύτερης σεζόν του ντοκιμαντέρ “ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΚΙΝΟ” στην Ελλάδα. Το 2023 είναι η δέκατη επέτειος της πρωτοβουλίας “Ζώνη και Δρόμος”. Από την έναρξή του το 2017, το “Charming Beijing” έχει ξεκινήσει να προβάλλεται στη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, τη Σερβία, τις Κάτω Χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες κατά μήκος της “Ζώνης και του Δρόμου”. Μέσω της σε βάθος συνεργασίας με τα τοπικά κύρια μέσα ενημέρωσης, έχει εισχωρήσει βαθιά στα τοπικά κύρια ακροατήρια και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει οικοδομήσει έναν “κύκλο φίλων, ενισχύοντας την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.

Το 2022, για τον εορτασμό της 50ής επετείου από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Ελλάδας, η πρώτη σεζόν του ντοκιμαντέρ “Charming Beijing” μεταδόθηκε στην Ελλάδα, προσδίδοντάς του εξαιρετική ιστορική σημασία. Το ντοκιμαντέρ “Charming Beijing” εμβαθύνει περαιτέρω την κατανόηση της Κίνας, του Πεκίνου από τους ντόπιους κατοίκους μέσω διαισθητικών οπτικών μέσων και αληθινών ιστοριών. Η προσέγγιση διεθνοποίησης και τοπικοποίησης, η σίγουρη και φιλική έκφραση, προβάλλει εικόνες της Κίνας, αφηγείται ιστορίες του Πεκίνου και γράφει ένα νέο κεφάλαιο για τις δύο χώρες ώστε να συνεχίσουν την ανταλλαγή και την αμοιβαία μάθηση του ανατολικού και του δυτικού πολιτισμού. Πολλοί Έλληνες θεατές εκφράζουν ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ελλάδα έχουν ιστορία πολιτισμού χιλιάδων ετών, εξαιρετικό πολιτισμό και τέχνη και η Κίνα είναι ένας αληθινός φίλος. Όταν η Ελλάδα χρειαζόταν περισσότερο βοήθεια, η Κίνα ήταν αυτή που τέντωσε χέρι της.

Το περιεχόμενο ντοκιμαντέρ της δεύτερης σεζόν το ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΚΙΝΟ θα τονίσει περαιτέρω την ανταλλαγή και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ Κίνας και Ελλάδας και θα συνεχίσει να εστιάζει στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. Το πρόγραμμα πρεμιέρας θα είναι η μεγάλης κλίμακας σειρά ντοκιμαντέρ «Η Απαγορευμένη Πόλη», που παράγεται από κοινού από τον Ραδιοφωνικό και Τηλεοπτικό Σταθμό του Πεκίνου και το Μουσείο του Παλατιού. Το “Viewing history through the city and telling the city through history” θα συνδέσει τα σχεδόν 600 χρόνια σκαμπανεβάσματα της Κίνας μέσα από 12 κεφάλαια αφήγησης, Η πρώτη πανοραμική παρουσίαση της Απαγορευμένης Πόλης από μια μοναδική προοπτική της μεγάλης ιστορίας. Για πρώτη φορά, το διεθνές επικοινωνιακό ντοκιμαντέρ «Beijing Axis» με θέμα «Beijing Central Axis» θα μεταδοθεί στο εξωτερικό. Είναι η πρώτη φορά που ο «Κεντρικός Άξονας του Πεκίνου» αφηγείται από διεθνή επικοινωνιακή οπτική. Ξεκινώντας από το σχηματισμό και την ανάπτυξη της ραχοκοκαλιάς της πόλης – τον “Κεντρικό Άξονα του Πεκίνου”, ανακαλύπτουμε τη ζεστή φύση αυτού του “ανθρώπινου αίματος”, εξερευνούμε την ατελείωτη διαδικασία πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια, κατανοούμε την πίστη του κινεζικού λαού στο προσπαθώντας για μια καλύτερη ζωή. Επιπλέον, το πρόσφατο βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Way to the Forward» θα συναντήσει και το ελληνικό κοινό. Η ταινία επικεντρώνεται στο λεωφορείο Νο. 1 που τρέχει στην οδό Chang’an στο Πεκίνο, παρουσιάζοντας την ανεξάρτητη κατασκευή των μέσων μαζικής μεταφοράς του Πεκίνου και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των αστικών δρόμων τον περασμένο αιώνα. Από την ανάμνηση του παρελθόντος μέχρι τη σύγκριση του παρόντος και του παρελθόντος, ξεδιπλώνει μια υπέροχη εικόνα νέας εποχής του Πεκίνου.