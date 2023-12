Τα μαγικά Χριστούγεννα του One&Only Aesthesis

Για τα πρώτα του Χριστούγεννα, το One&Only Aesthesis επέλεξε να γιορτάσει φέρνοντας κοντά τη μόδα, το design, την κυκλική οικονομία και τη φιλανθρωπία. Έτσι, το resort συνεργάστηκε με τη Nona Source, που υποστηρίζεται από τον όμιλο LVMH (μητρικής εταιρείας – μεταξύ άλλων – της Dior και της Louis Vuitton) και με τους βραβευμένους Έλληνες product και interior designers, Studiolav.

Η κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργήσουν χειροποίητα Χριστουγεννιάτικα στολίδια και παιχνίδια από το overstock υφασμάτων μεγάλων οίκων. Ένα ευφάνταστο project που φέρνει κοντά διαφορετικούς συνεργάτες με έναν κοινό καλό σκοπό. Να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με πρωτότυπο τρόπο, προσφέροντας παράλληλα στην τοπική κοινωνία. Εκτός από την επαναχρησιμοποίηση πολυτελών υλικών για τον στολισμό, το One&Only Aesthesis θα δωρίσει παιχνίδια και βιβλία σε Eλληνικό ίδρυμα προστασίας και φροντίδας παιδιών.

«Στην One&Only κάθε εμπειρία είναι μοναδική. Έτσι και εμείς στο δικό μας resort, μέσα από τη συνεργασία μας με ταλαντούχους δημιουργούς, θέλαμε να δώσουμε μια ξεχωριστή χροιά στις φετινές γιορτές. Είναι μεγάλη μας τιμή, λοιπόν, να φέρνουμε κοντά μια εταιρεία που υποστηρίζεται από τον όμιλο LVMH και δύο βραβευμένους Έλληνες δημιουργούς για τον εορταστικό στολισμό του resort, προωθώντας παράλληλα μηνύματα υπέρ της κυκλικής οικονομίας και της φιλανθρωπίας», ανέφερε για το project o Yann Gillet, general manager του One&Only Aesthesis.

©Giorgos Vitsaropoulos

Μοναδικοί ήρωες και εντυπωσιακά στολίδια

Με άφθονες επιρροές από την πλούσια Χριστουγεννιάτικη παράδοση της χώρας μας, αλλά και από τις πολύχρωμες εορταστικές εικόνες που όλοι έχουμε από τη Δύση, δημιουργήθηκαν οι Billie, Noelle και Carol, οι τρεις κεντρικοί χαρακτήρες που ζουν σε ένα μαγευτικό και μαγεμένο δάσος. Φτιαγμένοι εξολοκλήρου στο χέρι, βγήκαν μέσα από την πολύχρωμη φαντασία των Studiolav, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι του “Enchanted Forest”, του βασικού θέματος του εορταστικού στολισμού του resort.

«Εμπνεόμενοι από τα παραδοσιακά παραμύθια των Ελληνικών Χριστουγέννων που περιβάλλουν τους ατρόμητους ‘καλικάντζαρους’ – τα περίεργα, σκανταλιάρικα, μικρά πλάσματα που εμφανίζονται τις δώδεκα μέρες των Χριστουγέννων – στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια σαγηνευτική και ταυτόχρονα σύγχρονη αφήγηση που θα καλέσει τους επισκέπτες του resort σε ένα πραγματικά μαγικό και αξέχαστο ταξίδι», εξηγούν οι Βάσω Ασφή και Λουκάς Αγγέλου από τους Studiolav σχετικά με το concept.

Πέρα από τα όμορφα παιχνίδια από πολυτελή υλικά που «περίσσεψαν», μικρά και μεγάλα υφασμάτινα στολίδια κοσμούν τους χώρους του One&Only Aesthesis, φτιαγμένα όλα στο χέρι, από ένα τοπικό εργαστήριο στην Κέρκυρα. Παράλληλα, λεπτομέρειες όπως οι φούντες για τα στολίδια έγιναν σε συνεργασία με τη Νηματουργία ΝΗ.Μ.Α., που τελεί υπό την αιγίδα του ιδρύματος Μπενάκη.

Πολύτιμα «περισσεύματα» για έναν πιο κυκλικό κόσμο

Εξαιρετικά σημαντική ήταν η συμβολή της Nona Source με τα ιδιαίτερα υφάσματα που προμήθευσε στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Πρόκειται για μια εταιρεία που υποστηρίζεται από τον όμιλο LVMH και γεννήθηκε μέσα από το πρόγραμμα DARE (Disrupt, Act, Risk to be an Entrepreneur). Σκοπός της; Η δημιουργική επαναχρησιμοποίησή πολυτελών υφασμάτων, που έχουν περισσέψει από μεγάλους οίκους μόδας του ομίλου, από επαγγελματίες του χώρου. Έτσι, κάνοντας επανάσταση στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Nona Source στηρίζει την κυκλική οικονομία.

Το «Μαγεμένο Δάσος» όμως δεν εξαντλείται στα παιχνίδια και στα στολίδια. Floral και light designers επιστρατεύτηκαν για να φέρουν στη ζωή αυτό το ιδιαίτερο όραμα, μέσα από περίτεχνες συνθέσεις με έλατα, βρύα και καταπράσινα φυτά. Μοναδικά στοιχεία που καλούν τον επισκέπτη να γίνει κομμάτι ενός πραγματικά εορταστικού και ζεστού χώρου που ξεχωρίζει τόσο για την πρωτοτυπία του, όσο και για το μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που στέλνει.

©Giorgos Vitsaropoulos

Η απόλυτη εορταστική εμπειρία

Φέτος τα Χριστούγεννα, το One&Only Aesthesis προσφέρει ένα εκλεκτικό μείγμα γαστρονομίας, διασκέδασης και παραδόσεων. Η σύγχρονη δημιουργική κουζίνα συναντά τα signature cocktails και σε συνδυασμό με την υπέροχη θέα στο Αιγαίο δημιουργούν ένα αξέχαστο εορταστικό σκηνικό.

Οι γιορτινές ημέρες είναι πάντα πιο όμορφες στη φύση, δίπλα στη θάλασσα. Η παραμονή και η ημέρα των Χριστουγέννων μετατρέπονται σε αξέχαστη εμπειρία στο One&Only Aesthesis. Τα γαστρονομικά «διαμάντια» του resort, Ora by Ettore Botrini και το Εl Bar de Paco Morales περιμένουν τους επισκέπτες του ξενοδοχείου –και όχι μόνο– για να γιορτάσουν τις πιο festive ημέρες του χρόνου. Οι εορτασμοί συνεχίζονται και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με ένα ξεχωριστό δείπνο και ένα λαμπερό πάρτι, αλλά και την πρώτη μέρα του χρόνου με ένα απολαυστικό brunch με φόντο το Αιγαίο.

Let the Lights Shine

Στις 18/12, το bar Alelia βάζει τα γιορτινά του και προσκαλεί τους επισκέπτες σε μία ξεχωριστή, Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Από τις 18:00 το απόγευμα και μετά, όλοι οι guests θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το εορταστικό cocktail menu του One&Only Aesthesis υπό τους ρυθμούς του Bengoa, στην «καρδιά» του festive στολισμού του resort.

T is for taste

Το Ora by Ettore Botrini ανοίγει τις πόρτες του την παραμονή των Χριστουγέννων για ένα απολαυστικό δείπνο πέντε πιάτων-ωδή στις περιοχές της Ελλάδας, ένα γαστρονομικό gala που συνδυάζει την κομψότητα με την ελληνική πινελιά. Την ίδια μέρα, το El Bar de Paco Morales προσφέρει γεύσεις Ισπανίας με τον βραβευμένο με τρία αστέρια Michelin chef, Paco Morales να συνδυάζει εορταστικές παραδόσεις με καινοτόμες εκπλήξεις σε ένα menu à la carte. Ανήμερα των Χριστουγέννων ένα απολαυστικό brunch με θέα τον Σαρωνικό και live dj θα σερβιριστεί στο Ora by Ettore Botrini.

Happy New Year

Αντλώντας έμπνευση από τη νοσταλγία των 60s, ένα λαμπερό gala dinner οργανώνεται για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Οra by Ettore Botrini. Ένα menu πέντε πιάτων και υπέροχες εορταστικές μελωδίες της live μπάντας δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για την υποδοχή του νέου έτους.

Πρωτοχρονιά σημαίνει party και γι’ αυτό, το One&Only Aesthesis καλεί τους επισκέπτες του να μπουν στη μαγεία του μαγεμένου δάσους και να υποδεχθούν το 2024 με μία αξέχαστη βραδιά λάμψης και γοητείας. Στις 31/12 από τις 11:00 η διασκέδαση μπαίνει στο επίκεντρο με τους Bengoa και CJ Jeff να υπόσχονται ένα party γεμάτο χορό και τέλεια διάθεση.

Η πρώτη μέρα του χρόνου πρέπει να είναι ξεχωριστή και έτσι δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από ένα γευστικότατο brunch με μια σειρά από θαλασσινές λιχουδιές και πιάτα, απ’ όλον τον κόσμο με θέα το Αιγαίο στο Ora by Ettore Botrini.

Me time

To Guerlain Spa προσφέρει στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες περιποίησης και ομορφιάς. Από μία head-to-toe μεταμόρφωση της συλλογής Abeille Royale μέχρι εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου αλλά και απόλυτη περιποίηση των άκρων με την υπογραφή του Bastien Gonzalez οι φετινές γιορτές θα είναι πιο απολαυστικές από ποτέ.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε στο +30 21 6686 1000 ή ψηφιακά στο: oneandonlyaesthesis.com.