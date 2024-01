Ντεμπούτο στην Ελλάδα για την Tapestry Collection by Hilton

Η Hilton (NYSE: HLT) ανακοίνωσε στις 15 Δεκεμβρίου 2023, τη σύναψη μιας συμφωνίας franchise με την εταιρεία Τσιλεδάκης Α.Ε. για τη δημιουργία του Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton. Σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του brand Tapestry Collection by Hilton στην Ελλάδα, το ξενοδοχείο βρίσκεται στον πλέον δημοφιλή τουριστικό προορισμό της Κρήτης, τα Χανιά. Ανοίγει έπειτα από εκτεταμένη ανακαίνιση και αποτελείται από 34 υψηλής αισθητικής δωμάτια.

Ο Ανδρέας Κουκάς, διευθυντής ανάπτυξης της Ηilton στην Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε: «Μετά τα πρόσφατα openings στη Σαντορίνη, την Κρήτη και τη Ρόδο, αυτό το εντυπωσιακό μπουτίκ ξενοδοχείο διαφοροποιεί περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας στην αγορά και προσφέρει ακόμη μια εκπληκτική επιλογή για τους επισκέπτες των ελληνικών νησιών. Έτσι, το Tapestry Collection by Hilton αποτελεί, μαζί με τα Conrad Hotels and Resorts, τα δυο brands της Hilton που κάνουν πλέον την είσοδό τους στην Ελλάδα. Παράλληλα, αυτή η προσθήκη σηματοδοτεί το πρώτο μας ξενοδοχείο που θα λειτουργεί όλο το χρόνο στην Κρήτη, επιτρέποντάς μας να καλύψουμε ένα ευρύτερο τμήμα της αγοράς. Η Κρήτη είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ελλάδα, και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε εκεί τόσο τους business ταξιδιώτες, όσο και τους ταξιδιώτες αναψυχής».

Το Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton, διαθέτει 34 κομψά δωμάτια, με σύγχρονο αστικό design. Στις επιλογές διαμονής συμπεριλαμβάνονται δύο penthouse σουίτες με ιδιωτική σάουνα και τζακούζι, ιδανικές για χαλάρωση έπειτα από μια μέρα εξερεύνησης της πόλης. Ακόμη, το ξενοδοχείο προσφέρει ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες μέσα από ένα κομψό εστιατόριο στον τελευταίο όροφο με εκπληκτική πανοραμική θέα. Στις επιπλέον παροχές συμπεριλαμβάνονται και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και ένας χαλαρωτικός spa χώρος.

Τα Χανιά αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης. Τα γοητευτικά στενά δρομάκια, τα αρχαία ιστορικά μνημεία, οι family-friendly παραλίες και η φημισμένη κουζίνα καθιστούν την πόλη ως ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη για διαμονή στην Κρήτη όλο τον χρόνο.

Ο Λάμπρος Τσιλεδάκης, ιδιοκτήτης της Τσιλεδάκης Α.Ε., δήλωσε: «Η άφιξη του Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton, ενισχύει τη σχέση μας με τη Hilton. Είναι μεγάλη μας χαρά να ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φέρουμε το πρώτο ξενοδοχείο Tapestry Collection by Hilton στην Ελλάδα. Αυτό το μοντέρνο και μοναδικό ακίνητο θα προσελκύσει τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν την πλούσια ιστορία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά των Χανίων, ενώ ανυπομονούμε να υποδεχόμαστε τους επισκέπτες ολόκληρο τον χρόνο».

Η αυξανόμενη δυναμική του Tapestry Collection by Hilton

Το χαρτοφυλάκιο της Tapestry Collection by Hilton συνεχίζει να επεκτείνεται παγκοσμίως, ενώ περιλαμβάνει πλέον περισσότερα από 115 ξενοδοχεία σε 15 χώρες, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Γνωστά για το πολύχρωμο και μοναδικό στιλ τους, κάθε ξενοδοχείο Tapestry Collection by Hilton ενθαρρύνει τους επισκέπτες να εντρυφήσουν στον προορισμό, μέσα από μοναδικές εμπειρίες, απολαμβάνοντας παράλληλα και μια φιλοξενία υψηλού επιπέδου.

Οι επισκέπτες του Tapestry by Hilton και όλων των 22 παγκόσμιας κλάσης εμπορικών σημάτων της Hilton επωφελούνται από το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών Hilton Honors. Έτσι, περισσότερα από 173 εκατομμύρια μέλη που κάνουν κρατήσεις απευθείας με τη Hilton, έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν πόντους και να ξεκλειδώνουν μοναδικά προνόμια, όπως διαμονές σε ξενοδοχεία. Τα μέλη έχουν επίσης πρόσβαση στην τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, αποκλειστικά μέσω της κορυφαίας στον κλάδο εφαρμογής της Hilton, όπου μπορούν να κάνουν check-in, να επιλέξουν το δωμάτιό τους και να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό χρησιμοποιώντας το Digital Key (Ψηφιακό Κλειδί).

Η άφιξη του Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton, διευρύνει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο του brand σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακολουθώντας τα πρόσφατα ανοίγματα στο Μπορντώ και τη Βενετία.

Το Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton, βρίσκεται στη διεύθυνση Πετρώφ 61, Νέα Χώρα, Χανιά, 731 31, Κρήτη και προστίθεται στα τέσσερα εμπορικά ξενοδοχεία της μάρκας Curio Collection by Hilton της Hilton στην Ελλάδα. Μάθετε περισσότερα για το Tapestry Collection by Hilton στο Stories From Hilton.