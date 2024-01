“Join the Vibe”: Η A&M Architects υποδέχεται το 2024 με μια καμπάνια γεμάτη θετική ενέργεια

Είμαστε οι καθρέφτες του εαυτού μας! Οι καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις έχουν την δύναμη να μας επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, μεταδίδοντας την αντίστοιχη ενέργεια από την μία ανθρώπινη επαφή στην επόμενη, χωρίς να έχουμε επίγνωση της δράσης μας. Σε ένα δίλεπτο φιλμ υπό την σκηνοθεσία της Vex Films, η A&M Architects ενισχύει την σημασία της ενέργειας που εκπέμπει ο καθένας αλλά και την δύναμη της μεταδοτικότητάς της, παρακινώντας όλους να την χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο στις αλληλεπιδράσεις μας. Πρόκειται για μια γιορτινή καμπάνια γεμάτη ενέργεια, που ενθαρρύνει το θετικό ξεκίνημα για το νέο έτος. Το μήνυμα Join the Vibe θα συνοδεύσει την A&M Architects καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024 προσκαλώντας το κοινό να ενωθεί σε αυτήν την αλυσιδωτή αλληλουχία για μια χρονιά γεμάτη δημιουργικότητα! Ως ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ελλάδα, η Α&Μ Architects είναι γνωστή για τις συνεργασίες της με σημαντικούς πελάτες όπως η Microsoft, Google, Pfizer, Nestle μεταξύ άλλων όπως και για την ενεργή συμμετοχής της στις νέες εκτάσεις της περιοχής του Ελληνικού. Με 70 μέλη και 6 υπηρεσίες κάτω από την ίδια στέγη, η A&M σηματοδοτεί 40 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό κατοικιών, ξενοδοχείων, κτιρίων γραφείων και μικτής χρήσης και σε χώρους εστίασης σε αεροδρόμια.