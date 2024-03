Διασχίζοντας ξανά μια «Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού»

Για ένατη χρονιά, η συνεργασία της Στέγης και του Παντείου Πανεπιστημίου δημιουργεί μια «Γέφυρα Μουσικής πάνω από τη Συγγρού» με επίκεντρο τη σύγχρονη μουσική του πρωτοπόρου συνθέτη Μορίς Οανά.

Μπορεί τα δύο ιδρύματα να τα χωρίζουν μόλις μερικά μέτρα, πάντως, φέτος η Γέφυρα Μουσικής εκτείνεται πιο μακριά από κάθε άλλη χρονιά. Σημείο εκκίνησης είναι η Ιβηρική χερσόνησος και το τελευταίο τμήμα του αφιερώματος στον ταξιδευτή- συνθέτη Μορίς Οανά (1913-1992), που δεν ακούσαμε το 2023, με μία συναυλία την Πέμπτη 7 Μαρτίου.

Ο Μορίς Οανά αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της γενιάς του στη Γαλλία, ήδη από τη δεκαετία του 1960, ενώ με το μουσικό έργο του είναι πολυσχιδές, όπως ακριβώς και η μουσική του γλώσσα. Οπως εξηγούσε και πέρυσι στην «Κ» η Λορέντα Ράμου, υπεύθυνη του προγράμματος όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που είχε κιόλας την τύχη να μαθητεύσει δίπλα του κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Γαλλία, το έργο του συνθέτη έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες: «Δεν είναι αυτό που λέμε κεντροευρωπαϊκή μουσική, δεν είναι η ευρωπαϊκή avant garde, είναι κάτι πιο “νότιο”. Είναι ένα σύμπαν ξεχωριστό, που φτάνει μέχρι και στους αισθητικούς αντίποδες της avant garde».

Στις συναυλίες της φετινής διοργάνωσης διασχίζουμε τους ωκεανούς μέσα από τρεις συνολικά συναυλίες. Αιώνες πριν, από την Ιβηρική χερσόνησο ξεκινούσαν οι διαδρομές των καραβιών του υπερατλαντικού δουλεμπορίου προς τα παράλια της Κεντρικής Αφρικής και τη Νότια Αμερική ή προς το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας και τη Νοτιοανατολική Ασία. Με όχημα το πρόγραμμα της Γέφυρας, περνάμε από τους ίδιους δρόμους και ακούμε μουσικές του σήμερα από χώρες της Κεντρικής Αφρικής, τη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Ιαπωνία.

Η δεύτερη συναυλία της Πέμπτης 7 Μαρτίου ταξιδεύει στην Αφρική με το «African pianism» με την πρωτοπόρο της αφρικανικής μουσικής πιανίστρια Ρεμπέκα Ομόρντια. Η μουσικός θα παίξει μια σειρά από σημαντικά αφρικανικά έργα που θα ακουστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου, η βραδιά θα ανοίξει με μία συναυλία για φλάουτο με μουσική από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, με τη Θεοδώρα Ιορδανίδου. Για τη δεύτερη συναυλία «ταξιδεύουμε» ως την Ιαπωνία, με τη βιόλα της Ελευθερίας Τόγια και το ακορντεόν της Αρτεμις Βαβάτσικα.

Τέλος, το Σάββατο 9 Μαρτίου (Τοποθεσία: Studio -3, Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 18:00-21:00), η πιανίστα Ρεμπέκα Ομόρντια, μετά το ρεσιτάλ της με έργα Αφρικανών συνθετών στο πλαίσιο της «Γέφυρας Μουσικής πάνω από τη Συγγρού» στις 7 Μαρτίου, θα κάνει μια παρουσίαση αυτού του πλούσιου και άγνωστου στην Ελλάδα πιανιστικού ρεπερτορίου, ενώ θα διδάξει και μερικά επιλεγμένα έργα σε πιανίστριες και πιανίστες από το σεμινάριο «Το πιάνο στον 20ό και 21ο αιώνα» του Ωδείου Αθηνών. Tα έργα προέρχονται από την πεντάτομη συλλογή “Piano Music of Africa and the African Diaspora”, σε επιμέλεια του William H. Chapman Nyaho (Oxford University Press).

Το αναλυτικό πρόγραμμα των συναυλιών:

Πέμπτη 7 Μαρτίου

1η συναυλία | 20:30 | Αφιέρωμα στον Maurice Ohana

Νίκη Χαρλαύτη (γενν. 1987): “doRon eauTomb” για βιολί και τσέλο, ανάθεση της Στέγης (2023)*

Henri Dutilleux (1916–2013): “3 Strophes sur le nom de Sacher”, για σόλο τσέλο (1976)

Maurice Ohana (1913–1992): “Syrtes”, για τσέλο και πιάνο (1970)**

Manuel de Falla (1876–1946): Κοντσέρτο για τσέμπαλο (ή πιάνο) και 5 όργανα (1923-26)

Ειρήνη Κρικώνη: βιολί, Δημήτρης Καραγιαννακίδης: τσέλο, Αντώνης Τσαχτάνης: κλαρινέτο (μέλη του Oros Ensemble)

Μαριλένα Σουρή: πιάνο, Βαγγέλης Σταθουλόπουλος: φλάουτο, Γιάννης Τσελίκας: όμποε

2η συναυλία | 21:30 | African pianism

Ayo Bankole (1935-1976, Νιγηρία): Piano Sonata no. 2 “The Passion” (1959) **

Egun Variations (1970 περίπου)**

Christian Onyeji (γενν. 1967, Νιγηρία): “Ufie, Igbo dance” (2008) **

Grant McLachlan (γενν. 1956, Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία): “Senzeni na?” (2022) **

Mokale Koapeng (γενν. 1963, Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία): “Prelude” (2009) **

Fred Onovwerosuoke (γενν. 1960, Γκάνα): “24 Studies in African Rhythms”: “Aye dance 1”, “Aye dance 3”, “Pende”, “Sanza”, “Raging River dance 2” (2007) **

Akin Euba (1935–2020, Νιγηρία): “Yoruba Songs Without Words”: “Ore meta”, για πιάνο και κρουστά (1959/1975) **

Rebeca Omordia: πιάνο

Συμμετέχει η Σοφία Κάκκου: κρουστά

Παρασκευή 8 Μαρτίου

1η συναυλία | 20:30 | Μουσική για φλάουτο από την Αργεντινή και τη Βραζιλία

Gundega Šmite (γενν. 1977, Λετονία): “Dreamworks”, ανάθεση της Στέγης (2023)*

Αργεντινή

Damián Gorandi (γενν. 1991): “…is coming” για ηλεκτρονικά (2019) **

Rocío Cano Valiño (γενν. 1991): “Antanáklasi I” για φλάουτο και επεξεργασμένους ήχους (2019) **

Βραζιλία

Edson Zampronha (γενν. 1963): “Modelagem III” (1995) **

Chiquinha Gonzaga (1847–1935): “Gaúcho – Corta-Jaca” (1895) **

Osvaldo Lacerda (1927–2011): “Improviso 1” (1974) **

Heitor Villa Lobos (1887–1959): “Chôros No. 2”, για φλάουτο και κλαρινέτο (1924)

Θεοδώρα Ιορδανίδου: φλάουτο

Συμμετέχουν ο Αντώνης Τσαχτάνης: κλαρινέτο και η Σοφία Κάκκου (κρουστά)

2η συναυλία | 21:30 | Μουσική για βιόλα και ακορντεόν από την Ιαπωνία

Υuji Takahashi (γενν. 1938): “Like Swans Leaving the Lake”, για βιόλα και ακορντεόν (1995)

Toshio Hosokawa (γενν. 1955): “Melodia”, για σόλο ακορντεόν (1979)

Ελευθερία Τόγια και Άρτεμις Βαβάτσικα, ελεύθερος αυτοσχεδιασμός πάνω σε θέματα ιαπωνικής μουσικής

Misato Mochizuki (γενν. 1969): “Intermezzi V”, για βιόλα και ακορντεόν (2012) **

Φίλιππος Ράσκοβιτς (γενν. 1994, Ελλάδα/Σερβία): “Nanourisma”, για βιόλα και ακορντεόν, ανάθεση της Στέγης (2023)*

Ελευθερία Τόγια: βιόλα, Άρτεμις Βαβάτσικα: ακορντεόν

* Παγκόσμια πρώτη εκτέλεση

** Πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το εργαστήριο “African Pianism” απευθύνεται σε πιανίστες και πιανίστριες.