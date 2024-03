Webinar: OKRs, ο ρόλος τους στην υλοποίηση στρατηγικής και επίτευξης στόχων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, το 5o OKRs Webinar, που διοργάνωσε η altoValue, σε συνεργασία με την Microsoft, με θέμα, ‘’How does Microsoft use OKRs to execute its strategies and achieve desired results? “

Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, καθώς δεκάδες στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, από τους κλάδους – μεταξύ άλλων – της Τεχνολογίας, των Τηλεπικοινωνιών, της Ενέργειας, κλπ., συμμετείχαν και παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον το webinar.

Λίγα λόγια για το Webinar

Η Wendy Pat Fong, Senior Program Manager, Microsoft, Vancouver British Columbia, ανέδειξε τη σπουδαιότητα του καθορισμού στόχων και πώς μπορούν τα OKRs να βοηθήσουν έναν οργανισμό, δίνοντας παραδείγματα από Αμερική & Ευρώπη. Ακολούθησε η Πόλυ Παλαιογεώργου, Director, Business Programs & Regional Experience Lead at Microsoft (CEE), Digital Employee Experience, η οποία αναφέρθηκε στη σύνδεση μεταξύ των OKRs και της διαχείρισης της ατομικής απόδοσης, πως χρησιμοποιούν το OKRs framework στη Microsoft digital, ενώ ταυτόχρονα τόνισε τόσο τα πλεονεκτήματα, όσο και τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν σε έναν οργανισμό, από τη χρήση του OKR Management Framework.

Ο Σταύρος Γιαννέτσος, συνιδρυτής της altoValue & Senior Strategy Advisor, παρουσίασε τις βασικές διαφορές μεταξύ των ΟKRs και των KPIs, επισημαίνοντας τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

Τέλος, ο Μάνος Κουμαντάκης, ιδρυτής της altoValue, παρουσίασε 3 περιπτώσεις κορυφαίων επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς, (Qualco, Boussias, Diastasis ), στις οποίες εφαρμόστηκαν και υιοθετήθηκαν τα OKRs, οδηγώντας και τους 3 οργανισμούς σε επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων τους.

Με το πέρας της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήσεις του κοινού οι οποίες απαντήθηκαν από τους ομιλητές.

Εάν χάσατε το webinar, μπορείτε να το παρακολουθήσετε, εδώ: https://altovalue.com/event-item/i