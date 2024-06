Τα εγκαίνια της Πυξίδας: Προβολή ‘Crossings’

Η Πυξίδα είναι μία πρωτοβουλία γυναικών και μεταναστών που μέσω του κινηματογράφου πλοηγείται σε ιστορίες μετανάστευσης. Τα εγκαίνια μας θα πραγματoποιηθούν την Δευτέρα 17 Ιουνίου στις 21:00, στην Αθήνα, στο θερινό σινέμα Ηλέκτρα (Πατησίων 292) και εντάσσονται στο Refugee Week Greece, ένα φεστιβάλ που γιορτάζει της δημιουργικότητα ανθρώπων που έχουν βιώσει μετανάστευση. Το πρόγραμμά μας θα είναι στα Αγγλικά και η είσοδος είναι δωρεάν, με συνοδευτικό δωρεάν ποτό.

Η προβολή παρουσιάζει ιστορίες μεταναστών υπό τους δικούς τους όρους, έτσι ώστε κάποτε μοιάζουν γνώριμες, και άλλοτε μακρινές. Κάθε ιστορία είναι μοναδική, ένα σημείο στο σύμπλεγμα των αφηγήσεων που έχει προκαλέσει η αναγκαστική μετανάστευση στην Ελλάδα, από τους Έλληνες της Σμύρνης που κατέφθασαν πριν έναν αιώνα, ως τις τρέχουσες μεταναστευτικές ροές. Συχνά, αυτές οι ιστορίες εξιστορούνται παράλληλα, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους. Η ολόψυχη επιθυμία να ανήκουν, τα όνειρα για ένα διαφορετικό μέλλον, η υπενθύμιση της πατρίδας που εγκατέλειψαν: αυτά είναι κάποια από τα συναισθήματα όσων βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα. Ακριβώς στα σύνορα με την Ευρώπη, η Ελλάδα είναι το έδαφος που ενώνει Ανατολή και Δύση, και σαν ένα κουτί της Πανδώρας, απελευθερώνει κάθε συναίσθημα που γεννά η μετανάστευση, η κινητικότητα και το αδιέξοδο. Ακριβώς λόγω της θέσης της η Ελλάδα αποτελεί ακριβώς αυτό: το κομβικό σημείο στην διαδρομή όσων αναζητούν ένα σπίτι.

Game Over σε σκηνοθεσία Saeed Mayahy (28:24’)

Ryan σε σκηνοθεσία Fridoon Joinda (4:06’)

Before Now After σε σκηνοθεσία Ξένια Τσιλοχρήστου (45:43’)

Only My Voice σε σκηνοθεσία Myriam Rey (11:27’)

Ακολουθεί συζήτηση σε πάνελ με τους Masoud Kazerouni, Myriam Rey, FridoonJoinda και Ξένια Τσιλοχρήστου καθώς και προβολή βίντεο από τον Saeed Mayahy.

Ποι@ είμαστε και τι κάνουμε

Προωθούμε ιστορίες μετανάστευσης με σκοπό τη δημιουργία νέων δεσμών αλληλεγγύης χωρίς σύνορα. Πιστεύουμε ότι η επαφή μέσω της τέχνης, δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον που αποτελεί πρόκληση για τις περιορισμένες αντιλήψεις, που στιγματίζουν τους ανθρώπους που έχουν βιώσει αναγκαστική μετανάστευση.

Αναλαμβάνουμε την επιμέλεια προβολών ταινιών που εναντιώνονται στις περιορισμένες αντιλήψεις για τη μετανάστευση. Χρησιμοποιώντας τον κινηματογράφο ως πυξίδα μας, κανονικοποιούμε τις καθημερινές πραγματικότητες του να είσαι μετανάστης. Δουλεύουμε στενά με κινηματογραφιστές που έχουν βιώσει προσφυγικό ή μετανάστευση, ενθαρρύνοντας τους να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημιουργικής μας διαδικασίας. Δημιουργώντας συνεργασίες με διάφορους φορείς, όπως φεστιβάλ και πολιτιστικά ιδρύματα, προβάλλουμε ιστορίες μετανάστευσης σε χώρους όπου δεν έχουν ακουστεί. ‘Ετσι, γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ της πραγματικής ζωής και της μεγάλης οθόνης για να δημιουργήσουμε έναν οπτικά συμπεριληπτικό κόσμο. Πιστεύουμε ότι ο κινηματογράφος είναι ένα από τα πιο προσβάσιμα και δημοκρατικά μέσα της τέχνης. Ενώνοντας διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, δημιουργούμε έναν ασφαλή χώρο όπου όλ@ είναι ευπρόσδεκτοι, δίνοντας την ευκαιρία να αναρωτηθούν για το έργο μας και να μοιραστούν απόψεις. Πιστεύουμε ότι το έργο μας συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την αναγκαστική μετανάστευση και τονίζει την ανάγκη για την ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.pixidafilms.com

Instagram: Pixida_Films/Facebook: Pixida Films