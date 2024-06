O δεύτερος πολυαναμενόμενος κύκλος του “House of the Dragon” επέστρεψε αποκλειστικά στο Vodafone TV και ταξίδεψε τους θεατές από το πρώτο επεισόδιο σε έναν κόσμο που αυτή τη φορά βρίσκεται πιο κοντά στο χείλος ενός βίαιου εμφυλίου πολέμου στον πολυτάραχο κόσμο των Westeros, δίνοντας την υπόσχεση για μια εντελώς απρόβλεπτη σαιζόν.

Εμπνευσμένο από το βιβλίο του George R.R. Martin με τίτλο “Fire & Blood“, στη δεύτερη σεζόν του “House of the Dragon” οι Westeros βρίσκονται στα πρόθυρα ενός πολέμου, με τους Πράσινους και τους Μαύρους να μάχονται με αρχηγούς αντίστοιχα τον Βασιλιά Αίγκον και τη Βασίλισσα Ραενίρα για μια δικαιότερη θέση στον Iron Throne. Όχι μόνο οι ήρωες, αλλά και το κοινό καλείται να επιλέξει στρατόπεδο καθώς το βασίλειο των Westeros διχάζεται όλο και περισσότερο.

Η δεύτερη σεζόν του “House of the Dragon” εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο την κληρονομία του “Game of Thrones”, και υπόσχεται να κερδίσει τόσο παλιούς όσο και νέους θεατές της σειράς με την πλούσια αφήγησή του και τα εντυπωσιακά γυρίσματά του. Καθώς ο πόλεμος για τον Θρόνο φουντώνει, δράκοι και βασιλιάδες συναντιούνται αποκλειστικά στο Vodafone TV, με όλο το σύμπαν του «Game of Thrones», τον πρώτο κύκλο του «House of the Dragon» και με καινούργιο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου διαθέσιμο κάθε Δευτέρα.

