JA Greece: H μαθητική «start up» Let’s Go εκπροσωπεί την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Τελικό Mαθητικής Επιχειρηματικότητας

Με μεγάλο ενθουσιασμό και στόχο για διάκριση η μαθητική «start up» «Let’s Go» από το Ειδικό Γυμνάσιο/Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης, αφού κέρδισε το 1ο Πανελλαδικό Βραβείο, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ιταλία για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και το Junior Achievement Greece στον σπουδαίο Πανευρωπαϊκό Τελικό Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας του Junior Achievement. Ο Τελικός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μεγαλύτερου Φεστιβάλ Μαθητικής και Φοιτητικής Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης, JA Europe/GEN–E 2024, που φιλοξενεί φέτος το JA Ιταλίας στην Κατάνια της Σικελίας, 2 με 4 Ιουλίου 2024.

Πάνω από 800 μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, εκπαιδευτικοί, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα βρίσκονται στην Κατάνια για να γιορτάσουν τα καινοτόμα, επιχειρηματικά επιτεύγματα της νέας γενιάς και να βραβεύσουν τις καλύτερες μαθητικές «επιχειρήσεις» της χρονιάς. Το JA Europe/GEN–E 2024 πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την υποστήριξη δεκάδων κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

«Στον κόσμο της Let’s Go όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι»

Η πρόκληση για την ελληνική μαθητική «start up» Let’s Go είναι μεγάλη καθώς θα αναμετρηθεί με άλλες 39 καινοτόμες μαθητικές «επιχειρήσεις» από όλη την Ευρώπη. Η ομάδα δηλώνει πολύ αισιόδοξη και πανέτοιμη να δώσει συνεντεύξεις στην Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, να πραγματοποιήσει επίσημες παρουσιάσεις της ιδέας και των προϊόντων της και να διεκδικήσει Πανευρωπαϊκή διάκριση.

Τα παιδιά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά δημιουργώντας, εκπληκτικά προϊόντα από μεταχειρισμένα LEGO® τουβλάκια: το καινοτόμο επιτραπέζιο παιχνίδι για άτομα με οπτική αναπηρία TriGO που χρησιμοποιείται ήδη σε ελληνικά σχολεία και εντυπωσιακά κοσμήματα και αξεσουάρ μόδας που έχουν αγαπηθεί και γίνονται ανάρπαστα. Η ομάδα, με μεγάλη έμπνευση, έχει δημιουργήσει και προϊόντα «έκπληξη» ειδικά για τον Πανευρωπαϊκό Τελικό με καλοκαιρινά θέματα και σημαίες Ευρωπαϊκών χωρών.

«Θα καλέσουμε όλη την Ευρώπη να μπει στον κόσμο της «Let’s Go» στον κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι! Με την νίκη μας στον Πανελλαδικό Τελικό «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece τον Απρίλιο, αποδείξαμε ότι εμείς οι κωφοί μπορούμε να τα καταφέρουμε!», δήλωσε ο μαθητής Γ’ Λυκείου, Γενικός Διευθυντής της «Let’s Go», Χρήστος Γκανάτσας.

Η ελληνική αποστολή στην Κατάνια

Την ελληνική αποστολή στην Κατάνια αποτελούν:

Oι πέντε μαθητές και μαθήτριες της «Let’s Go» που θα διαγωνιστούν: Χρήστος Γκανάτσας – Γενικός Διευθυντής, Σταυρούλα Δόντσιου – Διευθύντρια Παραγωγής, Λευτέρης Κουκούλης – Διευθυντής Οικονομικών, Νίκος Τραγιαννόπουλος – Διευθυντής Πωλήσεων, Σωτηρία Μπέλτσου – Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού.

– Γενικός Διευθυντής, – Διευθύντρια Παραγωγής, – Διευθυντής Οικονομικών, – Διευθυντής Πωλήσεων, – Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Καλλιόπη Σιβρή, Ιωάννα Φωτιάδου, Χριστίνα Παπαευαγγέλου και Όλγα Εμμανουηλίδου.

και Η διερμηνέας στην νοηματική γλώσσα Σοφία Τσερέλη .

. Ο Πρόεδρος ΔΣ του Junior Achievement Greece Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος και Banking Head της Citi Eλλάδος, Μάλτας και Κύπρου και μέλος της κριτικής επιτροπής του GEN-E 2024, ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece Αργύρης Τζικόπουλος, η υπεύθυνη του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program» του JA Greece Φωτεινή Τουρνή, η δημοσιογράφος, διευθύντρια επικοινωνίας του JA Greece Μαρία Γιαννέτου και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βαγγέλης Λιακόγκoνας.

Την Let’s Go υποστηρίζουν οι εταιρείες/επιχειρήσεις/οργανισμοί: Workable, LEGO®, IKEA Θεσσαλονίκης, Eduact.

Σε όλη την πορεία της Let’s Go, σημαντική ήταν η υποστήριξη της φιλολόγου Μαρίας Παλπάνη που πραγματοποιεί και διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα, του Ιnspirational Mentor JA Greece της ομάδας Σπύρου Μαγιάτη, Γεν. Γραμματέα ΔΣ JA Greece, Co-Founder & CTO Workable και του εθελοντή/συμβούλου επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνου Κάτου, Finance Assistant EIT Urban Mobility. Για τον Πανευρωπαϊκό Τελικό στην Κατάνια, προσέφεραν στην ομάδα, εθελοντικά, πολύτιμες συμβουλές, ο διεθνούς φήμης Brand Strategist Peter Economides και η Έλενα Βελονάκη Director, EY Greece.

Περισσότερα για το Μαθητικό/Φοιτητικό Επιχειρηματικό Φεστιβάλ GEN–E

Tο GEN-E 2024, ξεκίνησε στις 22 Μαΐου 2024 διαδικτυακά με την Ψηφιακή Μαθητική Εμπορική Έκθεση (Virtual Expo) και άλλες on line εκδηλώσεις και θα κορυφωθεί στο τριήμερο, δια ζώσης Φεστιβάλ και την απονομή των βραβείων στην Κατάνια.

Στην ιστοσελίδα www.gen–e.eu θα δείτε ψηφιακά περίπτερα με εκατοντάδες μαθητικές και φοιτητικές «επιχειρήσεις» από 40 Ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες μπορείτε να ψηφίσετε για το Public Choice Award, το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στην Κατάνια, να παρακολουθήσετε LIVE στις 3 Ιουλίου την επίσημη έναρξη και τις παρουσιάσεις των διαγωνιζόμενων ομάδων αλλά και το Gala Dinner, το βράδυ της 4ης Ιουλίου, κατά το οποίο θα γίνει η απονομή των Eυρωπαϊκών βραβείων και θα ανακηρυχθεί η καλύτερη μαθητική «start up» της χρονιάς.

Τις δύο προηγούμενες χρονιές, η Ελλάδα έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε για δύο συνεχόμενες φορές το 1ο Πανευρωπαϊκό Βραβείο του JA Europe/GEN-E: Το 2022 κέρδισε η Microgreens Magicgreens από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς και το 2023 κατέκτησε την πρωτιά, ξανά για την Ελλάδα, η Isometricks από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η Ιsometricks, εκπροσωπώντας την Ευρώπη, κατάφερε να κερδίσει και το Παγκόσμιο Βραβείο του Junior Achievement «JA Worldwide De La Vega Global Entrepreneurship Award» και το έπαθλο των 15,000 δολαρίων για την ανάπτυξη της «επιχείρησης».

Η «Let’s Go» γράφει ιστορία – Στην Ελλάδα το GEN–E 2025

Η Let’s Go έχει γράψει ήδη την δική της ιστορία καθώς είναι η πρώτη φορά που ομάδα ειδικού σχολείου καταφέρνει να κερδίσει το κορυφαίο βραβείο μαθητικής επιχειρηματικότητας του JA Greece αλλά και Πανευρωπαϊκά ποτέ στο παρελθόν δεν έχουν συμμετάσχει κωφοί μαθητές και μαθήτριες στον Τελικό του Junior Achievement Europe.

Η φετινή τελετή βράβευσης θα έχει έντονο ελληνικό χρώμα καθώς η χώρα μας θα πάρει την σκυτάλη από την Ιταλία για να φιλοξενήσει το JA Europe/GEN-E 2025 στην Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που το JA Greece αναλαμβάνει να φιλοξενήσει την Πανευρωπαϊκή Διοργάνωση του Junior Achievement.

Ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία στην Let’s Go. We are JA! We are Let’s Go!