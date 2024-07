«Καθημερινή» – ΕΚΠΑ: Ημερίδα για τις νέες προοπτικές στα ΜΜΕ

Ενας από τους βασικούς συμμετέχοντες της ημερίδας με θέμα «Ερευνητική Δημοσιογραφία, Καινοτομία και Παραπληροφόρηση: Νέες Προοπτικές στα ΜΜΕ» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ ήταν η Καθημερινή.

Στο πλαίσιο της ημερίδας αναδείχθηκε η σημασία της ερευνητικής δημοσιογραφίας, καινοτόμες προσεγγίσεις που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μέσων ενημέρωσης, ενώ προτάθηκαν εργαλεία και δημοσιογραφικές πρακτικές για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Κατά την έναρξη της ημερίδας, παρουσιάστηκε το IQ Media, ενός ευρωπαϊκού κόμβου για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ειδησεογραφικών οργανισμών, από τον συντονιστή του έργου και Καθηγητή στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΚΠΑ) Κωνσταντίνο Μουρλά και από την Κατερίνα Σωτηράκου, Διευθύντρια του IQ Media Hub (ΕΚΠΑ).

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ειδησεογραφικών οργανισμών, η αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων των επαγγελματιών στα μέσα ενημέρωσης και η προώθηση διασυνοριακών συνεργασιών.

«Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του ΕΚΠΑ έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε νέα επιστημονικά πεδία της Επικοινωνίας και συγκεκριμένα στη Δημοσιογραφία Δεδομένων, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις εφαρμογές της στη δημοσιογραφική πρακτική, στην αξιοποίηση των νέων επιχειρηματικών μοντέλων, στην εξατομίκευση του περιεχομένου και τη στόχευση των αναγνωστών με βάση τις προτιμήσεις τους. Με το έργο IQ Media θέσαμε ένα υψηλό στόχο… Να μεταφέρουμε τη γνώση αυτή στους επαγγελματίες δημοσιογράφους ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της αρθρογραφίας στα μέσα ενημέρωσης αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές πρακτικές αλλά και να οδηγήσουμε τους μιντιακούς οργανισμούς σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό που να προσφέρει νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και ευκαιρίες χρηματοδότησης», ανέφερε ο κ. Μουρλάς.

Σημείωσε ακόμη ότι «η επιστημονική μας παρουσία και αναγνώριση της δουλειάς μας αποτυπώνεται στις δράσεις διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων μας μέσω του έργου IQ Media, ενώ ιδέες εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και των ιδεών μας αρχίζουν σιγά σιγά να ωριμάζουν στο πλαίσιο του έργου».

Από την πλευρά της η κ. Σωτηράκου τόνισε ότι «στόχος του Hub είναι να φέρει κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα με τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, ώστε τόσο η παραγόμενη έρευνα όσο και οι καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, που κατασκευάζουμε στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ να μην μένουν στα συρτάρια, αλλά να γίνονται χρήσιμα εργαλεία στις αίθουσες σύνταξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ημερίδα σήμανε την αρχή για μια σειρά δωρεάν εκπαιδευτικών δράσεων με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και το μάρκετιγκ, που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες δημοσιογράφους από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Hub».

Ο Θοδωρής Γιαουζής, Head of Customer Relationship Management στην Καθημερινή, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της συνδρομητικής υπηρεσίας της kathimerini.gr κάτι που αποτελεί πρωτοποριακή εξέλιξη για το ελληνικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης, καθώς η υιοθέτηση ψηφιακών συνδρομών στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό ήταν εκκολαπτόμενη με πολλές εκδόσεις να βασίζονται κυρίως στα διαφημιστικά έσοδα. Ο ίδιος εξήγησε τη διαδικασία ανάπτυξης της πλατφόρμας και διευκρίνισε πώς οι αναγνώστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας μια εμπειρία περιήγησης εμπλουτισμένη με τεχνολογία αιχμής.

Από δεξιά προς τα αριστερά ο συντονιστής του έργου και Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΚΠΑ) Κωνσταντίνος Μουρλάς, ο Head of Customer Relationship Management στην Καθημερινή, Θοδωρής Γιαουζής και ο Jeff Kelly Lowenstein, ερευνητής δημοσιογράφος και ιδρυτής του Center for Collaborative Investigative Journalism.

«Είχα τη χαρά να συμμετάσχω στην ημερίδα που έγινε στο πλαίσιο του έργου IQ Media και να μοιραστώ με φοιτητές αλλά και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή του kathimerini.gr προς το λανσάρισμα του συνδρομητικού μοντέλου. Από κοινού με τους υπόλοιπους ομιλητές, συζητήσαμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές τις μέρες οι ενημερωτικές ιστοσελίδες, όπως η ανάγκη για αξιόπιστη ερευνητική δημοσιογραφία, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή ειδήσεων και η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μέσω των συνδρομητικών μοντέλων πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Ως kathimerini.gr, θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με το IQ Media Hub και ακαδημαϊκά ιδρύματα προκειμένου να ενημερώσουμε φοιτητές και νέους πτυχιούχους για τις εξελίξεις στον κλάδο της ψηφιακής δημοσιογραφίας», δήλωσε ο Θοδωρής Γιαουζής.

Ο δημοσιογράφος της Καθημερινής, Γιάννης Παπαδόπουλος.

Από την πλευρά του ο ερευνητής δημοσιογράφος της Καθημερινής, Γιάννης Παπαδόπουλος, μετέφερε την πολύτιμη εμπειρία του σε πάνελ συζήτησης με θέμα «Ερευνητική Δημοσιογραφία και Καινοτομία» για την αξία της έρευνας στην ανάδειξη πολύπλοκων θεμάτων, υπογραμμίζοντας συγχρόνως την ανάγκη διασταύρωσης της τελικής πληροφορίας με στόχο την αξιοπιστία του ρεπορτάζ.

«Η δημοσιογραφία εξελίσσεται, έχει πλέον στη διάθεσή της νέα μέσα, πλατφόρμες και εργαλεία. Αυτό όμως δεν αλλάζει τον τρόπο δουλειάς, το πώς ένας δημοσιογράφος πρέπει να φιλτράρει και να αξιολογεί μια πληροφορία, πώς πρέπει να προσεγγίζει τις πηγές και να εμβαθύνει στα θέματα με τα οποία ασχολείται. Η ημερίδα μας έδωσε την ευκαιρία να το επισημάνουμε αυτό και να ανταλλάξουμε εμπειρίες με άλλους δημοσιογράφους. Για τους φοιτητές θεωρώ ότι λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης και τους έδωσε μια πρώτη εικόνα για το τι θα συναντήσουν στις αίθουσες σύνταξης», ανέφερε ο Γιάννης Παπαδόπουλος.

Η παραπάνω ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «IQ Media: a collaborative framework towards business transformation, Innovation, Quality journalism, and advanced digital skills in the Media environment covering Greece, Cyprus, France, and Portugal.” -“IQMedia” με ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 101112285, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.