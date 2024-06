Το StartSmart SEE Summit Στηρίζει το Μέλλον της Τεχνολογικής και Αμυντικής Καινοτομίας

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών και επιχειρηματικών εκπροσώπων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική ολοκληρώθηκε το 1ο Συνέδριο “StartSmart SEE Summit” το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου στο ίδρυμα Ευγενίδου, με θέμα «Πυροδοτώντας την Καινοτομία, Ενισχύοντας το Μέλλον: Όπου η σημερινή έρευνα συναντά την αυριανή τεχνολογία». Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το StartSmart SEE, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η εκδήλωση, αφιερωμένη στην προώθηση της τεχνολογικής, επιχειρηματικής και αμυντικής καινοτομίας, αποτέλεσε μια μέρα γεμάτη ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ευκαιρίες δικτύωσης και εμπνευσμένες ομιλίες. Φιλοξένησε μεγάλο αριθμό διακεκριμένων ομιλητών και καταξιωμένων ειδικών που τοποθετήθηκαν πάνω στο κρίσιμο ζήτημα της καινοτομίας στην άμυνα, της εμπορευματοποίησης της έρευνας και των επενδύσεων στο χώρο των τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων. Σημείο σύγκλισης των ομιλιών καθώς και του ζωντανού διαλόγου που πραγματοποιήθηκε ήταν η προστιθέμενη αξία της καινοτομίας στη διαμόρφωση του μελλοντικού τεχνολογικού τοπίου της Ελλάδας. Η εκδήλωση έληξε με την απονομή των βραβείων στους νικητές του StartSmart SEE Accelerator.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Γεράσιμος Σπυριδάκης, Πρόεδρος του StartSmart SEE, «Αυτή η σύνοδος δεν είναι απλώς μια εκδήλωση· είναι μια σύγκλιση μυαλών, ιδεών και φιλοδοξιών. Είναι μια πλατφόρμα όπου τα όνειρα απογειώνονται, οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται με λύσεις και το μέλλον διαμορφώνεται από τις συλλογικές προσπάθειες παθιασμένων ατόμων».

Ο κ. Δημητριάδης – Ευγενίδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κλείνοντας σημείωσε «Καθώς ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μαζί, ας θυμόμαστε ότι το μέλλον δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει· είναι κάτι που δημιουργούμε. Καθένας από εμάς έχει έναν ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, είτε μέσω της έρευνάς μας, των επιχειρήσεών μας, της διδασκαλίας μας ή της υποστήριξής μας προς τους άλλους. Το Ίδρυμα Ευγενίδου παραμένει σταθερό στη δέσμευσή του να υποστηρίζει την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την καινοτομία, και ανυπομονούμε να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον».

Ο κ. Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι «Η μέχρι σήμερα μη ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων και των Ενόπλων Δυνάμεων, η απουσία σταθερής χρηματοδότησης για έρευνα, η απουσία σαφών ευκαιριών σταδιοδρομίας και ακαδημαϊκών ευκαιριών, τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στις στρατιωτικές σχολές και τα ερευνητικά ινστιτούτα μας, δεν μπορούν να συνεχιστεί πλέον» και συνέχισε σημειώνοντας «Έτσι, για να κάνουμε αυτό το όραμά μας πραγματικότητα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την ανάληψη ρίσκου, την καινοτομία. Και αυτό θα προωθήσει ένα αμυντικό οικοσύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την αμυντική βιομηχανία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, καθώς και τις στρατιωτικές σχολές».

Ο κ. Παναγιώτης Σεβδαλής, Policy Officer του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, εστίασε στην σημασία των Επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις βαθιάς τεχνολογίας. Κατά την παρουσίαση του επικεντρώθηκε στις ατελείωτες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για τη δημιουργία ενός φωτεινότερου μέλλοντος. Επιπλέον, παρουσίασε τις στρατηγικές για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας από το European Innovation Council (EIC), και ανέδειξε τις επιτυχημένες περιπτώσεις εταιρειών που υποστηρίχθηκαν από το EIC. Κλείνοντας προέτρεψε τους συμμετέχοντες να αγκαλιάσουμε τις προκλήσεις και να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα, διαμορφώνοντας ένα πιο φωτεινό και ευημερούν μέλλον.

Βασικός Ομιλητής του συνεδρίου ο Paul Cheek, Εκτελεστικός Διευθυντής του Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship και Λέκτορας στο MIT Sloan School of Management. Ο Cheek υπογράμμισε τη σημασία του να ξεκινάμε από μια καλά μελετημένη ανάγκη της αγοράς και να μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα “ποιος είναι ο πελάτης”. Η διαδικασία που έχουν αναπτύξει στο Martin Trust Center, η οποία αποτελεί τη βάση του Discipline Entrepreneurship, έχει αποδείξει την επιτυχία της, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι εταιρείες που έχουν περάσει από το πρόγραμμά τους συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε ποσοστό 66%, πολύ πάνω από το γενικό ποσοστό επιτυχίας των νεοφυών επιχειρήσεων που είναι μόλις 1%. Η διαδικασία αυτή, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (orbit.mit.edu), αποτελεί ένα καταπληκτικό εργαλείο που βοηθά τους νέους επιχειρηματίες να φτάνουν πολύ γρήγορα στην πρώτη έκδοση του σχεδίου τους. Κλείνοντας ο Paul Cheek προέτρεψε το κοινό να αναζητήσει προβλήματα, να κατανοήσει τις ανάγκες και μετά να αρχίσει να δημιουργεί λύσεις που θα αντιμετωπίζουν αυτές τις ανάγκες.

Στα πλαίσια των 4 θεματικών πάνελ, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τη σημασία της ταχείας αξιοποίησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην άμυνα, την ανάγκη για την δυναμικότερη μεταφορά τεχνολογίας από το εργαστήριο στην αγορά, τις προϋποθέσεις που αναζητούν οι επενδυτές στις νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και τα κίνητρα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιδρυτές τους.

Οι συμμετέχοντες στο πάνελ “Fortifying Futures” εστίασαν στη σημασία που έχει η τεχνολογία και η καινοτομία στην άμυνα της χώρας. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αλλά και οι ευκαιρίες πολλές, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις, όσο και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία σε συνδυασμό με άλλες δράσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο ελληνικό οικοσύστημα. Σημαντικό ήταν το σχόλιο του Ναυάρχου (ε.α.) κ. Παναγιώτη Λυμπέρη, ο οποίος προέτρεψε τους επιτελείς να εστιάσουν στην καταγραφή και ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών.

Στο πάνελ “From Lab to Market” οι συμμετέχοντες συζήτησαν για το σημαντικό ερευνητικό έργο που παράγεται στη χώρα και τις δυσκολίες που υπάρχουν για να βγει αυτό στην αγορά. Το περιβάλλον έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, τόσο από άποψη αντίλησης των ερευνητών όσο και από θέμα κανονισμών και νόμων, αλλά ο ρυθμός μεταφοράς τεχνολογίας εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν αρκετές από τις αιτίες που εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα και παρουσίασαν δράσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που αποσκοπούν στο να επιταχύνουν τον ρυθμό αυτό. Κοινός τόπος των συμμετεχόντων ήταν η ανάγκη για περισσότερη δικτύωση μεταξύ έρευνας και αγοράς, ένα τομέα που το StartSmart SEE υπηρετεί ανελλιπώς τα τελευταία 11 χρόνια.

Η συζήτηση στο πάνελ “Venture Visions” περιστράφηκε γύρω από το πως αντιμετωπίζουν οι επενδυτές τις εταιρείες βαθείας τεχνολογίας (deep tech), τις απαιτήσεις που έχουν αλλά και τις ευκαιρίες που βλέπουν. Η διεθνής εμπειρία των συμμετεχόντων έδωσε μια ευρεία οπτική στο θέμα, βοηθώντας το κοινό να καταλάβει καλύτερα τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο τι ζητάνε και πως αποφασίζουν. Οι επενδυτικές ευκαιρίες που βλέπουν αφορούν τους τομείς της κλιματικής αλλαγής, των ιατρικών εφαρμογών, της βιοτεχνολογίας, και της μακροζωίας, των κβαντικών υπολογιστών και της διαστημικής τεχνολογίας. Με την ολοκλήρωση του πάνελ ήταν εμφανές ότι οι επενδυτές δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην ομάδα αλλά και στον αντίκτυπο που αναμένεται να έχει μια επένδυση που κάνουν, ξεπερνώντας το στερεότυπο ότι το μόνο ενδιαφέρον είναι η οικονομική απόδοση της επένδυσης.

Το τελευταίο πάνελ “Deep Dive into Deep Tech” φιλοξένησε τους ιδρυτές 4 νεοφυών επιχειρήσεων που αναπτύσουν λύσεις χρησιμοποιώντας σημαντική τεχνολογία. Η συζήτηση εστίασε στα κίνητρα που οδηγούν έναν νέο επιχειρηματία να προσπαθήσει, καθιστώντας εμφανές ότι το βασικότερο είναι το αντίκτυπο που αναμένουν να έχει η δράση τους στην κοινωνία. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι σημαντικές, ειδικά καθώς οι νεοφυείς επιχειρήσεις βαθείας τεχνολογίας απαιτούν την ανάλωση σημαντικών πόρων μέχρι να αρχίζουν να αποδίδουν, αλλά αυτό φαίνεται να μην τους πτοεί καθώς πολύ επαναλαμβάνουν την προσπάθεια. Η αισιοδοξία και η πίστης τους, σε συνδυασμό με δυναμικές ομάδες, αποτελούν τις βασικές “δυνάμεις” που τους επιτρέπουν να ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες, “κολυμπώντας” ενάντια στο ρεύμα.

Στο πλαίσιο των θεματικών παρουσιάσεων, πραγματοποίησαν εισηγήσεις, μεταξύ άλλων και ο Καθηγητής του MIT κ. Μανώλης Κέλλης, και η Ομότιμη Καθηγήτρια ΟΠΑ και Ερευνήτρια ΕΛΙΑΜΕΠ, κ. Ιωάννα Πεπελάση. Ο κ. Κέλλης παρουσίασε το σύστημα Mantis που έχουν αναπτύξει στο εργαστήριο του για να χαρτογραφήσουν δεδομένα σχετικά με την γνώση και τις ιδέες που αναπτύσσονται στο MIT. Η κα Πεπελάση παρουσίασε τα αρχικά ευρήματα μιας έρευνας που διεξάγει υπό την αιγίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ σχετικά με την διεθνή εξάπλωση του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας και τη συμβολή του MITEF Greece στην διαμόρφωση του.

Η εκδήλωση περιελάμβανε τις παρουσιάσεις των 10 finalists του προγράμματος StartSmart SEE Accelerator Spring 2024 Edition και έκλεισε με την την τελετή απονομής βραβείων στις ομάδες που ξεχώρισαν. Παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος απένειμε το πρώτο βραβείο, οι εταιρείες Phos Print, Kirke και Reneurocell απέσπασαν βραβεία αξίας 10.000 ευρώ, 5.000 ευρώ και 3.000 ευρώ αντίστοιχα. Την προσφορά των χρηματικών επάθλων για τους τρεις νικητές έκανε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός The People’s Trust. Την τελική δεκάδα των διαγωνιζομένων εταιρειών του επιταχυντή συμπλήρωσαν οι: Εlvox, Grandmama, Hapteron, Ozzie Robotics, Salvinius Innovations, Sildi και the XO App.

Την παραμονή του Συνεδρίου, Τρίτη 25 Ιουνίου, 10 επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις διαγωνίστηκαν μπροστά σε ένα δυναμικό σύνολο κριτιών παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες/προϊόντα τους και την πρόοδό τους μετά από τρεις μήνες στο πρόγραμμα επιτάχυνσης του StartSmart SEE Accelerator 2024 Spring Edition. Η παρουσίαση των startups αξιολογήθηκε από την κριτική επιτροπή με βασικούς παραμέτρους την ιδέα ως προς την καινοτομία, την επιχειρηματική ωριμότητα αλλά και την προοπτική που προσφέρει. To πρόγραμμα επιτάχυνσης του StartSmart SEE πραγματοποιείται κάθε χρόνο με σκοπό να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη να εξελίξουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους λαμβάνοντας καθοδήγηση, ευκαιρίες διασύνδεσης και πρόσβαση σε απαραίτητους πόρους που ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Το 80% των ομάδων του φετινού κύκλου αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση βαθειάς τεχνολογίας μεταφέροντας τεχνολογία από το εργαστήριο στην αγορά. Ο επόμενος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο 2024.