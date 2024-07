Ολοκληρώθηκε το 30ο επετειακό Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Αφιερωμένο σε όλους τους Καλλιτέχνες του Χορού, με sold out παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού και πλήθος κόσμου καθημερινά στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, ολοκληρώθηκε χθες το 30ο επετειακό Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λίντας Καπετανέα. Το φετινό φεστιβάλ διήρκεσε από τις 12 Ιουλίου έως τις 21 Ιουλίου φιλοξενώντας συνολικά 19 παραγωγές, 10 ομάδες από την Ελλάδα και 9 από το εξωτερικό. Ειδικότερα, στην Καλαμάτα συγκεντρώθηκαν φέτος 121 καλλιτέχνες, 19 ομάδες χορού, 20 εθελοντές, 86 σπουδαστές χορού στα επαγγελματικά σεμινάρια, 109 παιδιά στο εργαστήρι χορού για παιδιά και εφήβους, 112 συμμετέχοντες στο εργαστήρι για γονείς και παιδιά, 28 άτομα άνω των 50 ετών στο αντίστοιχο εργαστήρι και 17 ΑμεΑ στο εργαστήρι για ΑμεΑ.

Συνώνυμο με την εξέλιξη του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συμπλήρωσε φέτος 30 χρόνια σταθερής και αδιάλειπτης παρουσίας έχοντας θεσμοθετηθεί ως η κορυφαία διοργάνωση σύγχρονου χορού στη χώρα αλλά και μία από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις χορού στην Ευρώπη. To φετινό πρόγραμμα ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Λίντας Καπετανέα και του Δημάρχου Καλαμάτας Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Γ. Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ Σωτήρη Κριτσιωτάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ.

Το πρόγραμμα στην Κεντρική Σκηνή άνοιξε στις 12.07 με την παρουσίαση δύο έργων σε μία παράσταση, το Midnight Raga του πολυβραβευμένου Γερμανού χορογράφου Marco Goecke και το I’m afraid to forget your smile των Ολλανδών αδερφών Imre & Marne van Opstal με το Κρατικό Μπαλέτο της Έσσης (Hessisches Staatsballett). Μετά την πρεμιέρα της στο Nederlands Dans Theater (NDT 2) το 2017, η απαιτητική χορογραφία Midnight Raga, ειδικά σχεδιασμένη για τους δύο χορευτές που την ερμηνεύουν, πήρε νέα μορφή στο Hessisches Staatsballett. Στο δεύτερο μέρος οι θεατές παρακολούθησαν το I’m afraid to forget your smile, μια ωδή στη θνητότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης φύσης απέναντι στο θάνατο. Οι Imre & Marne van Opstal, ανερχόμενα αστέρια της ευρωπαϊκής χορευτικής σκηνής δημιουργούν σταθερά έργα για το Nederlands Dans Theater (NDT) και άλλους κορυφαίους φορείς παγκοσμίως. Η παράσταση I’m afraid to forget your smile έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Staatstheater Darmstadt το 2022. Τη μουσική της παράστασης ερμήνευσαν ζωντανά οι χορωδίες Melifono και Filii Notas, υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Μπαζού, σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

Στην Κεντρική Σκηνή ακολούθησε στις 17.07 το έργο The House of Trouble / Ο Οίκος της Ταραχής της Πατρίτσιας Απέργη, παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξωστρέφεια». Στις 20.07 και 21.07, για δεύτερη φορά μετά την πρώτη του εμφάνιση στην Καλαμάτα απ’ όπου ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του έργου BKLDOG, ο βραβευμένος με βραβείο Olivier Βρετανός χορογράφος Botis Seva και η ομάδα του Far From the Norm επέστρεψαν στο Φεστιβάλ για να παρουσιάσουν το πιο πρόσφατο έργο τους Until We Sleep. O Βotis Seva, o πιο επιδραστικός καλλιτέχνης στο σύγχρονο χορό σήμερα, αποτελεί φαινόμενο καλλιτέχνη απεριόριστης συναισθηματικής νοημοσύνης, πρωτοποριακής, απαιτητικής και εξαντλητικής σωματικότητας αλλά και απαράμιλλης εργατικότητας που εμπνέει τις σύγχρονες γενιές χορευτών και χορογράφων. Η δουλειά του είναι επηρεασμένη από τους κώδικες του σύγχρονου χορού, το σωματικό θέατρο, την χιπ χοπ και μαύρη κουλτούρα. Στο ατμοσφαιρικό έργο Until We Sleep, 7 χορευτές επί σκηνής περιέγραψαν τον εφιάλτη μιας μοναχικής γυναίκας υπό την πίεση του ηγετικού της ρόλου να οδηγήσει μια περιπλανώμενη κοινότητα μέσα από αλλεπάλληλες δοκιμασίες.

Στο Black Box φέτος φιλοξενήθηκαν 5 παραγωγές, 2 Ελλήνων και 3 ξένων χορογράφων. Το πρόγραμμα άνοιξε στις 12.07 η Αθανασία Κανελλοπούλου με το έργο TWO — MATTERS OF EXISTENCE που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ και στις 13 και 14.07 ακολούθησε το έργο TERRANOVA | hidden link του Ιταλού χορογράφου Diego Tortelli και της Γερμανίδας δραματουργού Miria Wurm εμπνευσμένο από τα μυκήλια που επιτρέπουν στα φυτά να επικοινωνούν μεταξύ τους από μεγάλες αποστάσεις. Ακολούθησε το έργο ΧΙΛΙΑ στις 16.07, του Χάρη Γκέκα, ενώ στις 18.07 και 19.07 τις εντυπώσεις κέρδισε η πολυαναμενόμενη παρουσίαση του ανακοινωθέντος ως τελευταίου έργου του Josef Nadj με τίτλο Full Moon, με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου. Το έργο που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Χορού του Montpellier τον Ιούνιο του 2024, συγκέντρωσε επτά χορευτές και μαζί τους τον Josef Nadj επί σκηνής. Στις 20.07 και 21.07 το πρόγραμμα του Black Box ολοκληρώθηκε με την ομάδα της Καταλανής Lali Ayguadé με το έργο Runa, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας και του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, στο καθιερωμένο ραντεβού στις 21:00, είδαμε συνολικά 11 υπαίθριες παραστάσεις από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες: Το πρόγραμμα ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά στις 12.07 με το Approach 17. Opening του Yoann Bourgeois, εμπνευσμένο από τη σύνθεση Opening από το μουσικό έργο Glassworks του Philip Glass, ένα οπτικό ποίημα στο οποίο παρακολουθήσαμε τις εναλλαγές μεταξύ κορύφωσης και πτώσης ενός χορευτή πάνω σε μια σκάλα, αναζητώντας το «φευγαλέο σημείο της αιώρησης». Ακολούθησαν στις 13.07 το δυναμικό ντουέτο των Edivaldo Ernesto και Εύας Γεωργιτσοπούλου, PRESSURE WAVE και στις 14.07 τα έργα ΔΙΑΦΑΝΗ της Μαρίας Φουντούλη και RE B OU N D της Μαρίας Μανουκιάν. Στις 15.07 ακολούθησε το έργο ECSTATIC APORIA από το 2ο έτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) σε χορογραφία Χάρη Γκέκα και στις 16.07 τα έργα FANTASTIC, ISN’T IT? της Ελευθερίας Ηλιοπούλου και THE DANCE OF CHANGE του Peter Jasko. Στις 17.07 είδαμε το έργο ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΑΣ των Αλέγιας Παπαγεωργίου και Μαρίας Μπρέγιαννη ενώ στις 18.07 το κοινό αποθέωσε τους 8 φιναλίστ του πολυαναμενόμενου πλέον Dance battle Αrt within One με την υποστήριξη φέτος του Flux Laboratory Athens: Την ίδια μέρα το πρωί, καλλιτέχνες του Φεστιβάλ και σπουδαστές από το πρόγραμμα των επαγγελματικών σεμιναρίων είχαν διαγωνιστεί ανά δυάδες επί σκηνής σε δύο διαδοχικά μονόλεπτα. Οι 8 που διακρίθηκαν, αναμετρήθηκαν το βράδυ στην Πλατεία με μονόλεπτους αυτοσχεδιασμούς με την παρουσία DJ, όπου το κοινό ψήφισε τον μεγάλο νικητή, για να ακολουθήσει ένα πάρτυ στη σκηνή από κοινό και χορευτές μαζί! Στις 19.07 ακολούθησε το έργο I USED TO WANT TO BE A SUPERHERO του Κώστα Phoenix & Chaotic Universe και στις 20.07 τα φώτα της Πλατείας έσβησαν με τα έργα MODULUS OF RESILIENCE της Ηρώς Κόντη και LIGHEA του Thomas Martino.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο ΧΟΡΟΣ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που υλοποιήθηκε φέτος για τέταρτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το έργο APPROACH 17. OPENING του Yoann Bourgeois παρουσιάστηκε στις 13.07 και στις 15.07 σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Τρίπολης και του Ναυπλίου.

Στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στις 14.07 το ίδιο έργο παρουσιάστηκε και στην Πύλο σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, ενώ στις 21.07 παρουσιάστηκαν στην Navarino Agora / Navarino Bay της Costa Navarino τα έργα MODULUS OF RESILIENCE της Ηρώς Κόντη και LIGHEA του Thomas Martino. Επίσης, στις 14.07 διοργανώθηκαν ένα εργαστήρι για γονείς και παιδιά από τη Βιτόρια Κωτσάλου στην Costa Navarino και ένα εργαστήρι κίνησης για ενήλικες άνω των 50 ετών από την Πηνελόπη Μωρούτ στο Μουσείο Πάνου & Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά.

Tο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάστηκε επίσης για πέμπτη συνεχή χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης το οποίο, στις 15 Ιουλίου, διοργάνωσε στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, εικαστικό εργαστήρι με τίτλο Δώσε ρυθμό στη γλυπτική, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Aπό τις 5 Ιουλίου έως τις 21 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν τέλος τα σεμινάρια και τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ για τους επαγγελματίες και για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας. To φετινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ αναπτύχθηκε όπως κάθε χρόνο, σε τρεις άξονες: εκπαίδευση για τους μαθητές χορού της Καλαμάτας, για επαγγελματίες και για το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και τα ΑμεΑ.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείτο από 3 σεμινάρια και 2 masterclasses τα οποία κάλυψαν συνολικά 52 ώρες διδασκαλίας: Tα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από τους Edivaldo Ernesto, Peter Jasko και Ελπίδα Σκούρου. Το Φεστιβάλ έκλεισε εντυπωσιακά με το Masterclass Aυτοσχεδιασμού Fighting Monkey practice από την Λίντα Καπετανέα και το Masterclass Far From the Norm από τον ίδιο τον Botis Seva. Τα εργαστήρια για το κοινό περιελάμβαναν ένα εργαστήρι για παιδιά και εφήβους, ένα για γονείς και παιδιά από την Βιτόρια Κωτσάλου, ένα για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών από την Πηνελόπη Μωρούτ και ένα σεμινάριο για ΑμεΑ από την Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη και την Ειρήνη Κουρούβανη, σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους σταθερούς και στους νέους χορηγούς του που συμβάλλουν με τη θετική τους ανταπόκριση στην υλοποίησή του, στους χορηγούς επικοινωνίας, στους φετινούς συνεργάτες του, όπως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και την ΚΣΟΤ, στους διεθνείς φορείς, στις πρεσβείες και τα μορφωτικά ιδρύματα που κάθε χρόνο το στηρίζουν, στους τοπικούς παραγωγούς που συμμετέχουν, στους εθελοντές για την πολύτιμη προσφορά τους και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της φετινής διοργάνωσης.

30ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

www.kalamatadancefestival.gr