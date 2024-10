Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου – Arpissima

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουν ένα τριήμερο γεμάτο άρπα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου που συνδιοργανώνουν και του 59ου Φεστιβάλ Δημητρίων. Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής άρπας του πλανήτη, η Salvi Harps, εκθέτει τις άρπες της στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις διακεκριμένων αρπιστριών και master class της Anaïs Gaudemard.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με τη χρήση δελτίων εισόδου, τα οποία θα διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου. Κάθε άτομο μπορεί να προμηθευτεί έως δύο ατομικές προσκλήσεις. Τα δελτία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτου 17, Λιμάνι (απέναντι από τον Ερυθρό Σταυρό), καθημερινά από τις 10:00 έως τις 17:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024

ώρα 20:00

Φουαγιέ Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Έναρξη έκθεσης Άρπας της Salvi Harps

Συναυλία:

«Images, εικόνες ήχων κι εποχών»

Μία άρπα μοιράζεται την σκηνή με ένα πνευστό, ένα έγχορδο και κρουστά. Τα διαφορετικά ηχοχρώματα του όμποε, του βιολοντσέλου και του βιμπράφωνου, πλαισιώνουν με έναν ξεχωριστό τρόπο τον ιδιαίτερο ήχο του νυκτού έγχορδου οργάνου, αυτού της άρπας σε τρία ντουέτα που μεταμορφώνονται σε κουαρτέτο, δένοντάς τα μουσικά σε έναν σπάνιο συνδυασμό. Οι καθαρές γραμμές έκφρασης της γαλλικής μουσικής, μέσα από τον λυρισμό του Debussy, Tournier, Lemeland αντικατοπτρίζονται κι έρχονται αντιμέτωπες με εικόνες δημιουργών του σήμερα, συνθέσεις των Π. Μιχαηλίδη και Κ. Κίτσου.

Συμμετέχουν:

Κατερίνα Κίτσου, άρπα – συνθέσεις

Δημήτρης Κίτσος, όμποε

Γιάννης Στέφος, βιολοντσέλο

Νταβίνα Φλωρεντίν, βιμπράφωνο -κρουστά

Πρόγραμμα:

Κατερίνα Κίτσου: 2nd floor~Preghiera για σόλο άρπα (2021)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Κατερίνα Κίτσου: Looking for myself , μελωδία πάνω σε πρελούδιο του Bach για βιολοντσέλο και άρπα (2023)

Marcel Tournier (1879-1951): Nocturne για βιολοντσέλο και άρπα, έργο 21

Claude Debussy (1862-1918): Reverie για όμποε και άρπα

Aubert Lemeland (1932-2010): Le havre de Saint Germain για όμποε και άρπα

Παύλος Μιχαηλίδης: awakening…? για βιμπράφωνο κ άρπα (2016)

Κατερίνα Κίτσου: Raincoat για βιμπράφωνο κ άρπα (2020)

Κατερίνα Κίτσου: Walking για όμποε, βιολοντσέλο, άρπα κ κρουστά (2020)

Κατερίνα Κίτσου: Recherche -Retrouve για όμποε, βιολοντσέλο, άρπα κ κρουστά (2020)

Κατερίνα Κίτσου: Σαν τον βασιλικό θα σ’ αγαπώ για φωνή, όμποε, βιολοντσέλο, άρπα κ κρουστά / στίχοι: Βασιλική Κίτσου (2023)

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024

ώρα 20:00

Φουαγιέ Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Ρεσιτάλ άρπας: Anaïs Gaudemard

Λεοπόλντ Μότσαρτ (1719-1787): Notenbook for Maria Anna «Nannerl»

Allegro moderato in F Major Andante in B flat Major Allegro in E minor

Λούντβιχ Σπορ (1784-1859): Φαντασία σε ντο ύφεση για άρπα, έργο 35 (1807)

Άλμπερτ Ζαμπέλ (1834-1910): La Source

Φιλίπ Ερσάντ (1948): Bamyan

Κλωντ Ντεμπυσσύ (1872-1918): Clair de lune

Ντέιβιντ Ρόμπερτ Κόλμαν (1969): Nachtstück, αφιερωμένο στην Anaïs Gaudemard

Κλωντ Ντεμπυσσύ (1872-1918): Deux Arabesques

Ντούο με τον βιολιστή Σίμο Παπάνα σε μία μουσική έκπληξη

Το πρόγραμμα αποτελεί φόρο τιμής σε όσους ερμηνευτές έχουν παίξει κεντρικό ρόλο στη συγγραφή του ρεπερτορίου της άρπας. Αρκετοί από αυτούς ήταν αρπιστές οι ίδιοι, όπως ο Albert Zabel και έτσι άφησαν το στίγμα τους στην άρπα, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη μαεστρία οργανική μαεστρία. Το ρεσιτάλ θα ξεκινήσει με αποσπάσματα από το σημειωματάριο όπου ο Leopold Mozart, μεταξύ περίπου το 1759 και το 1764, έγραψε μουσική για την κόρη του, Μαρία Άννα Μότσαρτ (με στοργή ονομάζεται «Nannerl»), για να τη μάθει να παίζει πλήκτρα. Ο Louis Spohr εμπνεύστηκε από τη συζυγική αγάπη, και ήταν η σύζυγός του Dorette, μια εξαιρετική αρπιστής, ότι αφιέρωσε το ‘Phantaisie Op.35’. Η Anaïs Gaudemard ερμηνεύει ένα έργο που γράφτηκε για την ίδια, το ‘Nachtstück’ του David Coleman και ένα άλλο σύγχρονο έργο του Philippe Hersant, ανάθεση της Lily Laskine. Τα σύγχρονα έργα πλαισιώνονται από έργα του Debussy, που ήταν ο ίδιος πολύ εμπνευσμένος από την άρπα και του οποίου η μουσική ταιριάζει υπέροχα στο όργανο. Η συναυλία θα ολοκληρωθεί με μία μουσική έκπληξη σε ντουέτο βιολιού και άρπας της Anaïs Gaudemard με τον Σίμο Παπανά.

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024

ώρα 12:00

Αίθουσα “Περιοδικών Εκθέσεων Γ”

Η Ηλέκτρα Πελέκη πραγματοποιεί μια μουσική αναδρομή περνώντας από διαφορετικές εποχές και ερμηνεύοντας έργα των Scarlatti, Posse, Hindemith, Faure και Parish Alvars. Αναδεικνύοντας τη διαφορετική και μοναδική υφή της κάθε καλλιτεχνικής περιόδου, μας οδηγεί σε ένα ταξίδι ανά τους αιώνες προσπαθώντας να προσεγγίσει το συναίσθημα και τα πάθη του συνθέτη, αλλά και των ανθρώπων της εκάστοτε εποχής.

Ρεσιτάλ άρπας: Ηλέκτρα Πελέκη

Πρόγραμμα:

Ντομένικο Σκαρλάτι (1685-1757): Σονάτα σε φα ελάσσονα, K446

Βίλχεμ Πόσε (1852-1925): Σπουδή αρ.7

Πωλ Χίντεμιτ (185-1963): Σονάτα, 30 μέρος

Ντομένικο Σκαρλάτι (1685-1757): Σονάτα σε λα μείζονα, K113

Γκαμπριέλ Φωρέ (1845-1924): Impromptu

Ελίας Πάρις Άλβαρς (1808-1849): Εισαγωγή και Παραλλαγές σε θέματα από την “Νόρμα”

Master Class της Anaïs Gaudemard

05/10 από τις 09:00 έως τις 13:00

και 6/10 από τις 14:00 έως τις 18:00.

Αίθουσα “Περιοδικών Εκθέσεων Γ”

του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Αιτήσεις συμμετοχής: Μαρία Σοφρώνη: [email protected]

Η Anaïs ελπίζει να μοιραστεί με τους μαθητές το εύρος των δυνατοτήτων της άρπας και όλα τα μυστικά του ρεπερτορίου που γνωρίζει. Η μέθοδός της είναι εμπνευσμένη από το παρακάτω απόσπασμα του Nicolas Boileau (1636-1711): «What is well conceived is clearly stated, and the words to say it come easily».

Βασικοί άξονες του σεμιναρίου:

Η γρήγορη ανάγνωση και κατανόηση μιας παρτιτούρας, η δομή, το στυλ, το μουσικό πλαίσιο κτλ.

Το χτίσιμο μια τεχνικής στην υπηρεσία της μουσικής και… το αντίστροφο!

Και αναμφίβολα θα επικεντρωθεί με τους μαθητές στο θέμα της μνήμης και στο ρόλο του σώματος, επί σκηνής.

Συμπαραγωγή

Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης – Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου

και του 59ου Φεστιβάλ Δημητρίων

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη και του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης

Διοργάνωση έκθεσης

Salvi Harps

Lyon & Healy

Πληροφορίες για το κοινό:

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

www.amth.gr

Facebook @archaeologicalmuseumofthessaloniki

Youtube @thessalonikimuseum

Instagram @archmuseumofthessaloniki

Twitter @AM_Thessaloniki

Κ.Ο.Θ.

www.tsso.gr

Facebook @thessalonikistatesymphonyorchestra

Youtube @TheTsso

Instagram @tssoofficial

Twitter @ThesOrchestra

TikTok @thesorchestra