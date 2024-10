Η Avis γιορτάζει μια εποχή καινοτομίας: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας

Η Avis, η κορυφαία εταιρεία στον τομέα των mobility services στην Ελλάδα, εγκαινίασε μια εποχή καινοτομίας και εκσυγχρονισμού, διοργανώνοντας μια μεγάλη εκδήλωση την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, στο One & Only Aesthesis Resort. Στο εντυπωσιακό event παρευρέθηκαν θεσμικοί εκπρόσωποι, μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, συνεργάτες και πελάτες της εταιρείας, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε με live εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η εκδήλωση επισφράγισε 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας της Avis υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Ανδρέα Ταπραντζή. Μέσα σε μια δεκαετία προκλήσεων, η Avis τριπλασίασε τα μεγέθη της, αναδεικνύοντας την κυρίαρχη θέση της ως η κορυφαία εταιρεία mobility στην ελληνική αγορά, με στόλο που ξεπερνά τα 60.000 αυτοκίνητα, συνολικής αξίας άνω του 1,1 δις. ευρώ και ευρύ γεωγραφικό δίκτυο σταθμών εξυπηρέτησης. Το 2024 αναμένεται να είναι χρονιά-ρεκόρ, καθώς ο τζίρος της εταιρείας προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ.

Επίκεντρο της στρατηγικής πορείας της Avis είναι σταθερά η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη, πυλώνες που διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου 360° χαρτοφυλακίου υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης. Το 100% online οικοσύστημα της Avis περιλαμβάνει σήμερα το εξατομικευμένο και πρωτοποριακό Avis Easy Leasing, την ψηφιακή πλατφόρμα ΜyΑvis.gr, το My Avis App, το ευέλικτο συνδρομητικό πρόγραμμα Switch by Avis, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε και η λειτουργία της υπηρεσίας Avis Car Sharing.

Έχοντας από νωρίς οραματιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο της αυτοκίνησης, η Avis επενδύει δυναμικά στην πράσινη κινητικότητα. Χαρακτηριστικά, το 40% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στη χώρα τον τελευταίο χρόνο ανήκουν στον στόλο της, μια επένδυση με θετικό αντίκτυπο στην εταιρεία και στην κοινωνία.

Η Avis δίνει διαχρονικά προτεραιότητα στους ανθρώπους της, γεγονός που αποδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες πιστοποιήσεις Great Place to Work αλλά και το 84% Engagement Rate των 500 και πλέον εργαζομένων της, προωθώντας ένα πρότυπο εργασιακής κουλτούρας για τον κλάδο της.

Στην ομιλία του, ο CEO της Avis, κ. Ανδρέας Ταπραντζής υπογράμμισε: «Η Avis βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της αυτοκίνησης στη χώρα, χάρη στους ανθρώπους μας και στην εμπιστοσύνη των συνεργατών και των πελατών μας. Ως ανταπόδοση, αισθανόμαστε ευθύνη να οδηγούμε την αγορά με ήθος, αξίες και καινοτομία, επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών μας. Η Avis είναι μια εταιρεία που επιδιώκει να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Τα επόμενα χρόνια θα χαρακτηριστούν από καθοριστικές τάσεις που συγκλίνουν στη ραγδαία εξέλιξη της αυτοκίνησης. Η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση και ο εξηλεκτρισμός θα αλλάξουν ριζικά τον χώρο της αυτοκίνησης. Η Avis, ως εταιρεία-ηγέτης, θα είναι εδώ για να καθοδηγεί την αγορά και να προσφέρει πάντα τις πλέον σύγχρονες και οικονομικές λύσεις.»

Η Avis, με το μήνυμα «Together all the Way», ανοίγει δυναμικά τον δρόμο στη νέα εποχή, επενδύοντας στο ψηφιακό οικοσύστημα και φέρνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο των υπηρεσιών της. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, συνεχίζει να ηγείται του κλάδου, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις ανάγκες των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.

Για την Avis, κάθε διαδρομή είναι μια υπόσχεση – να βρίσκεται πάντα δίπλα στους πελάτες της, μαζί τους σε κάθε στιγμή, σε κάθε προορισμό.