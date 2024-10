H Πρωτοβουλία Cycladic Identity διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: Παράδοση vs Εξέλιξη στις Κυκλάδες: Η συμβίωση του παρελθόντος με το μέλλον

Η πρωτοβουλία Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει ημερίδα με θέμα Παράδοση vs Εξέλιξη στις Κυκλάδες: Η συνύπαρξη του Παρελθόντος με το Μέλλον την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024, από τις 9.00 μέχρι τις 14.30, στο Auditorium του Μουσείου.

Μέσα από θεματικές συζητήσεις θα διερευνηθεί πώς οι παραδοσιακές αξίες και η πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά με τις σύγχρονες ανάγκες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στις συζητήσεις θα εξεταστούν οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα νησιά, καθώς και οι ευκαιρίες που αναδύονται από τη στροφή σε μια οικονομία που σέβεται το περιβάλλον. Θα τεθούν ερωτήματα για τις στρατηγικές και τις πρακτικές που διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος και παράλληλα θα ακουστεί και η φωνή των ίδιων των νησιωτών.

Ομιλητές της Ημερίδας είναι οι: Δρ. Δημήτρης Αθανασούλης, Διευθυντής Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων & Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cycladic Identity, Dr. Michael Boyd, Senior Research Affiliate, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute & Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cycladic Identity, Μαργαρίτα Καλογεροπούλου, Πρώην Ιδιοκτήτρια της Παραδοσιακής Ταβέρνας «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», Μόνιμος Κάτοικος Ανάφης, Δημήτρης Καραβέλλας, CEO WWF Ελλάδος & Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cycladic Identity, Όλγα Καραγιάννη, Ιδρυτικό Μέλος Ερευνητικού Κέντρου Άνδρου, Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Αρχαιολόγος – Story Strategist & Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cycladic Identity, Τίνα Μανδηλαρά, Δημοσιογράφος, Δρ. Δέσποινα Νάζου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δρ. Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Ωκεανολόγος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Oceanus-Lab, Δρ. Παναγιώτης Παφίλης, Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας, ΕΚΠΑ, Παρασκευάς Ρούσσος, Αρχαιοφύλακας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Μόνιμος Κάτοικος Αμοργού, Μπέττυ Χατζηνικολάου, Νομικός, Ειδική Σύμβουλος Τουρισμού.

Για το πρόγραμμα της Ημερίδας και κράτηση δωρεάν θέσης:

https://cycladic.gr/ekdiloseis/paradosi-vs-exelixi-stis-kyklades-i-symviosi-tou-parelthontos-me-to-mellon-stis-kyklades/

Το Cycladic Identity είναι η νέα πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, που έχει στόχο την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της μοναδικής τους ταυτότητας. Με άξονες προτεραιότητας τον Πολιτισμό, τη Βιοποικιλότητα και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως πλατφόρμα προσέλκυσης και κατανομής πόρων σε προγράμματα τα οποία υλοποιούνται από φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά.

Η αξιολόγηση των προτάσεων προς χρηματοδότηση γίνεται από την Επιστημονική Επιτροπή του Cycladic Identity που συγκροτείται από τους Δρ Δημήτρη Αθανασούλη, Διευθυντή Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Dr Michael Boyd, Senior Research Affiliate, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute, Δημήτρη Καραβέλλα, Γενικό Διευθυντή WWF Ελλάς και Δρ Αγγελική Κοσμοπούλου, Αρχαιολόγος – Story Strategist. Στην τελική επιλογή των προτάσεων συμμετέχει η Συμβουλευτική Επιτροπή της πρωτοβουλίας, η οποία παρέχει, από τη σύλληψή της ως ιδέα, σημαντική χρηματοδότηση και συμβάλλει στη χάραξη στρατηγικής.

Το Cycladic Identity έχει συμπληρώσει ένα έτος λειτουργίας και διανύει τώρα τη δεύτερη φάση χρηματοδότησης με εφτά νέα προγράμματα σε πέντε νησιά των Κυκλάδων, δύο στην Αμοργό, ένα στην Αντίπαρο, ένα στη Σίκινο, ένα στη Σίφνο, ένα στη Σύρο και ένα διακυκλαδικό. Παράλληλα, η πρόσκληση για την τρίτη φάση χρηματοδότησης προγραμμάτων για το έτος 2025-2026 έχει αναρτηθεί στο website της Πρωτοβουλίας από τις 15 Οκτωβρίου 2024.

Πληροφορίες Ημερίδας

Παράδοση vs Εξέλιξη στις Κυκλάδες: Η συνύπαρξη του Παρελθόντος με το Μέλλον

Ημερομηνία: Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024

Ώρα: 09:00-14:30

Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι

Auditorium, 5ος όροφος

Ελεύθερη συμμετοχή

Απαραίτητη η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου για κράτηση θέσης στο: https://cycladic.gr/ekdiloseis/paradosi-vs-exelixi-stis-kyklades-i-symviosi-tou-parelthontos-me-to-mellon-stis-kyklades/

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά εκτός από το Fireside Chat “Archaeology: Bringing the past and present” (12:05-12:35) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Νεοφύτου Δούκα 4

106 74, Αθήνα

Τ.: (+30) 210 7228321-3