Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου με Φρανκενστάιν και Τζον Φορντ

Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το μακροβιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας, επιστρέφει για 37η χρονιά, από τις 21/11 έως τις 27/11, στους κινηματογράφους ΤΡΙΑΝΟΝ, ΑΝΔΟΡΑ & ΣΤΟΥΝΤΙΟ, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και αφιερωμάτων από την αφρόκρεμα του ελληνικού και ευρωπαϊκού σινεμά.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, πραγματοποιείται Προφεστιβαλική Εβδομάδα, που θα φιλοξενηθεί στον κινηματογράφο Τριανόν, από την Πέμπτη 24 έως την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου.

Το φετινό φεστιβάλ μας καλεί με σύνθηκα το «Γουέστερν, τέρατα και ελληνική πραγματικότητα». Από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Νίνο Μικελίδη διαβάζουμε στο δελτίου τύπου:

«Μιαν άλλη εικόνα της ιστορίας της Αμερικής, μέσα από τα γουέστερν του Τζον Φορντ, ιστορία όχι μόνο εκείνης του θρύλου του Φαρ Ουέστ, με τις ληστείες και τους περιβόητους πιστολάδες, αλλά και της επεκτατικής πολιτικής της μέσα από την «κατάκτηση» της Δύσης και την εξόντωση των αυτόχθονων, παρουσιάζουμε στην προφεστιβαλική αυτή βδομάδα.

»Στο πρόγραμμα κι ένα αφιέρωμα στα «τέρατα της παιδικής μας ηλικίας», αυτά που μας τρόμαζαν και που αγαπήσαμε, καθώς και την «τριλογία της κρίσης», τρεις ταινίες ενός από τους «μοναχικούς» του ελληνικού σινεμά, του Βασίλη Μαζωμένου. Στο πρόγραμμα ακόμη και «Το άλλο ντοκιμαντέρ», ένα αφιέρωμα-διαφορετική προσέγγιση του είδους, που ανατρέπει τις συμβάσεις του παραδοσιακού ντοκιμαντέρ και που περιλαμβάνει 4 ταινίες».

Αφιέρωμα

JOHN FORD

Οι ταινίες, αναλυτικά:



Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ / My Darling Clementine, 1946, 103’

ΗΡΩΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ / She Wore a Yellow Ribbon, 1949, 104’

ΤΡΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ / Wagon Master, 1950, 86’

Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ / The Searchers, 1956, 119’

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ / Sergeant Rutledge, 1960, 111’

ΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΦΑΓΗΣ / Cheyenne Autumn, 1964, 154’

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΒΑΛΑΝΣ

The Man who Shot Liberty Valance, 1962, 123’

Αφιέρωμα

ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ

Οι Εφιάλτες Της Παιδικής Μας Ηλικίας

ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ, ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens

Friedrich Wilhelm MURNAU, 1922, 94’



ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ / Dracula

Tod BROWNING, 1931, 75’



ΚΙΝΓΚ ΚΟΝΓΚ / King Kong

Merian C. COOPER & Ernest B. SCHOEDSACK, 1933, 104’



Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ / The Invisible Man

James WHALE, 1933, 71’

Η ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΪΝ

The Bride of Frankenstein

James WHALE, 1935, 75’



Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Creature from the Black Lagoon

Jack ARNOLD, 1954, 79’

Η ΜΥΓΑ / The Fly

Kurt NEUMANN, 1958, 94’

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΥ

The Curse of the Werewolf

Terence FISHER, 1961, 93’

Στο πλαίσιο του αφιερώματος με 8 ταινίες στο σινεμά του τρόμου, και μετά την τελευταία προβολή της προφεστιβαλικής εβδομάδας, με αφορμή το Halloween, της ταινίας “Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΥ” (στις 22.00), ακολουθεί πάρτυ λήξης στο χώρο του Τριανόν, με ποτό και μουσική. Δεκτές και οι masquerade εμφανίσεις, στο πνεύμα της ημέρας.

Αφιέρωμα

“H Τριλογία της Κρίσης”

του Βασίλη Μαζωμένου

Οι τρεις τελευταίες ταινίες του Έλληνα δημιουργού,

παρουσιάζονται σε τρεις μοναδικές προβολές, τις οποίες προλογίζουν

τρεις καταξιωμένοι Έλληνες κριτικοί κινηματογράφου.

ΓΡΑΜΜΕΣ / Lines, 2016, 88’

(Horme Pictures / Ε.Κ.Κ. / Ε.Ρ.Τ.)

Προλογίζει ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος

ΕΞΟΡΙΑ (DIRECTOR’S CUT) / Exile (Director’s Cut), 2024, 90’

(Horme Pictures / Alatas Films)

Προλογίζει ο κριτικός κινηματογράφου Νίνος Μικελίδης

ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ / Purgatory, 2022, 95’

(Horme Pictures / Prosenghisi / Alatas Films / Ε.Ρ.Τ. / ΕΚΟΜΕ)

Προλογίζει ο κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Ραουζαίος

ΤΟ ΑΛΛΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ



Το “άλλο ντοκιμαντέρ” έρχεται στο 37ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου (21-27 Νοεμβρίου 2024): Μια νέα ενότητα όπου το Ντοκιμαντέρ επαναπροσδιορίζει

τα όρια της Τέχνης και της Πραγματικότητας. Επιμέλεια αφιερώματος: Ντέπυ Βρεττού

(ραδιοφωνική παραγωγός – ΕΡΤ)



Μια άλλη προσέγγιση στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται στο φετινό Πανόραμα, καθώς το είδος αυτό “συναντά” τον κινηματογράφο με έναν ξεχωριστό τρόπο. Στην ενότητα “άλλο ντοκιμαντέρ”, οι δημιουργοί ανατρέπουν τις συμβάσεις του παραδοσιακού ντοκιμαντέρ και προσφέρουν έναν διαφορετικό, πιο δημιουργικό και υβριδικό τρόπο αφήγησης.

Το ντοκιμαντέρ, παραδοσιακά, χαρακτηρίζεται από την παρατήρηση, καταγραφή και παρουσίαση γεγονότων, προσώπων ή καταστάσεων. Το “άλλο ντοκιμαντέρ” ξεφεύγει από τα αυστηρά όρια του κλασικού είδους και συνδυάζει αφηγηματικά στυλ και τεχνικές που φλερτάρουν με τη μυθοπλασία, την προσωπική έκφραση και πειραματικά μέσα. Δεν περιορίζεται στην απλή απεικόνιση της πραγματικότητας αλλά ενσωματώνει στοιχεία που δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στη δημιουργία και στην καλλιτεχνική έκφραση.

Στο “άλλο ντοκιμαντέρ” οι εναλλακτικές μορφές διήγησης συνδυάζουν προσωπικές ιστορίες, αρχειακό υλικό, καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις και επινοημένες αφηγηματικές φόρμες. Παρά την καλλιτεχνική ευελιξία, διατηρούν την επαφή με την πραγματικότητα, ενώ η συγχώνευση Αλήθειας και Τέχνης δημιουργεί έναν μοναδικό αφηγηματικό ρυθμό που προσφέρει στον θεατή μια πιο διεισδυτική κατανόηση του θέματος.

Παράλληλα, η προσωπική ματιά του δημιουργού γίνεται συχνά κεντρικό κομμάτι της αφήγησης. Μέσα από εσωτερικούς διαλόγους, προβληματισμούς ή και την ίδια τη φυσική συμμετοχή του σκηνοθέτη στην ιστορία, ο θεατής καλείται να μπει στον κόσμο του δημιουργού και να βιώσει την εμπειρία του.

Αυτός ο υβριδικός τρόπος αφήγησης προσφέρει όχι μόνο μεγαλύτερη ελευθερία στον δημιουργό αλλά και μία κινηματογραφική απόλαυση για τον θεατή, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η αλήθεια, η υποκειμενικότητα και η καλλιτεχνική έκφραση συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται.

Το “άλλο ντοκιμαντέρ” αναζητά νέους τρόπους να αφηγηθεί ιστορίες, να προκαλέσει το κοινό και να προσφέρει μια εμπειρία που δεν είναι μόνο πληροφοριακή, αλλά και βαθιά προσωπική και καλλιτεχνική.

Τα 4 “άλλα” ντοκιμαντέρ του αφιερώματος:



-Πανελλήνιον / 81’ / Σπύρος Μαντζαβίνος, Κώστας Αντάραχας / 2023

Αθηναϊκή Πρεμιέρα

-Η Αφρίν στον Καιρό της Πλημμύρας / 92’ / Άγγελος Ράλλης / 2023

-Ταξιδεύοντας με τον Μίκη / 88’ / Αστέρης Κούτουλας / 2018

– Exotica, Erotica, Etc. / 73’/ Ευαγγελία Κρανιώτη / 2015