Mytilineos: Διαμορφώνει το μέλλον με νέα εταιρική δομή και καινοτόμο corporate governance

Για τη Mytilineos, η επιτυχημένη πορεία που οδήγησε στη δημιουργία της κορυφαίας ελληνικής πολυεθνικής στηρίχθηκε στη δυνατότητα του μάνατζμεντ να διαβάζει έγκαιρα το περιβάλλον και να προετοιμάζεται με τον καλύτερο τρόπο για να το διαχειριστεί. Πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία. Για τον λόγο αυτόν, μόνο τυχαίο δεν είναι το ότι μόλις πέντε χρόνια μετά τον μεγάλο εταιρικό μετασχηματισμό που οδήγησε στη διεθνοποίηση της εταιρείας, έρχεται ακόμη ένας. Αυτός που εδραιώνει το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας και βάζει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνσή της, με τους όρους των συνθηκών της «επόμενης ημέρας». Αυτόν που θα την οδηγήσει με νέα δομή, διάρθρωση και διοικητική λειτουργία, στη διαχείριση του «αύριο».

Αυτό ακριβώς εξήγησε και ο πρόεδρος και CEO, Ευάγγελος Μυτιληναίος, παρουσιάζοντας τη νέα εταιρική δομή: «Σήμερα, δεν προετοιμαζόμαστε απλώς για το μέλλον. Το δημιουργούμε. Δημιουργούμε τη νέα εποχή της εταιρείας μας».

Πράγματι, στο σημείο εκκίνησης της νέας εποχής, η MYTILINEOS έχει επεξεργαστεί τις τάσεις της ενεργειακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ κινείται στις βάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Κυρίως, όμως, στηρίζεται σε ένα μοναδικό σύστημα διοίκησης, που ήδη διαμορφώνει το λεγόμενο global best practice.

Σε αυτή τη βάση, η MYTILINEOS μετασχηματίζεται σε μια εταιρεία Μεταλλουργίας και Ενέργειας: τη MYTILINEOS Energy & Metals.

Οι δύο αυτές κεντρικές δραστηριότητες είναι απόλυτα συνδεδεμένες και συμπληρωματικές. Και μέσα από τις συνέργειές τους καταφέρνουν να ξεκλειδώνουν πολλαπλάσια αξία σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, ο μετασχηματισμός διαμορφώνει επιπλέον «χώρο» για τη MYTILINEOS στον κλάδο των υποδομών, μέσα από ένα διπλό spin-off, δημιουργώντας δύο νέες θυγατρικές: τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, που θα έχει ως αντικείμενο τον κλάδο των κατασκευών (general contracting), και τη Μ Παραχωρήσεων που θα διαμορφώνει τον επενδυτικό βραχίονα σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το νέο σχήμα προέκυψε από τις ανάγκες των περιστάσεων αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις. Πρακτικά επιτυγχάνει εξορθολογισμό και βελτιστοποίηση των δομών και λειτουργιών, διαμορφώνοντας μια ακόμα πιο εξωστρεφή εταιρεία, με ξεκάθαρο value proposition. Πλέον, η MYTILINEOS της νέας εποχής θα στηρίζεται σε:

• ένα επιχειρηματικό μοντέλο με δραστηριότητες εξαιρετικά ανταγωνιστικές στις αγορές τους,

• ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει αποδείξει την αξία του, και

• μια οργάνωση η οποία θα υποστηρίξει την αξιοποίηση των ευκαιριών που νομοτελειακά θα παρουσιαστούν.

Εκσυγχρονισμός της εταιρικής διακυβέρνησης

Κυρίαρχο γνώρισμα του νέου σχήματος είναι, βέβαια, ο εκσυγχρονισμός της εταιρικής διακυβέρνησης. Η διοίκηση και ο τρόπος λειτουργίας της αποκτούν κομβικό ρόλο για τη διαμόρφωση ενός οργανισμού που θα είναι αποτελεσματικός στις συνθήκες που διαμορφώνονται, αλλά και σε αυτές που θα έρθουν τα επόμενα πολλά χρόνια.

Το νέο καινοτόμο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης:

• Αντικαθιστά το σημερινό Executive Committee με ένα ολιγομελές Συμβούλιο του CEO (CEO’s Cabinet), που αποσκοπεί στη βέλτιστη λειτουργία της εταιρείας στο ανώτατο επίπεδο management, με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

• Εισάγει το Leadership Council: Ένα ηγετικό Συμβούλιο 35 ανώτατων και ανώτερων στελεχών. Το συμβούλιο αυτό έχει στόχο τη διάχυση της πληροφορίας, της γνώσης και της εμπειρίας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, για να αποτελέσει τη δεξαμενή των στελεχών από την οποία θα αναδειχθεί η ηγετική ομάδα της εταιρείας της επόμενης μέρας.

Πρόκειται για κάτι εντελώς νέο στα ελληνικά διοικητικά δεδομένα, για το οποίο ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε: «Προετοιμάζουμε ακόμα καλύτερα το μέλλον της εταιρείας, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό μας, τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους, για να αναδείξουμε τη νέα ηγετική και διοικητική ομάδα, που είναι το μέλλον αυτής της εταιρείας».

Στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης

Τι έρχεται, όμως, με τον νέο μετασχηματισμό για τους δύο βασικούς άξονες λειτουργίας της Mytilineos;

Ο Κλάδος Μεταλλουργίας ήδη διαθέτει τη μοναδική καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις και τη μεγαλύτερη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη νέα δομή, η MYTILINEOS θα συνεχίσει τις επενδύσεις στο δευτερόχυτο αλουμίνιο και θα ερευνήσει συστηματικά τις δυνατότητες για σημαντική περαιτέρω επέκταση της παραγωγής βωξίτη και αλουμίνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Κλάδος Ενέργειας έχει δραστηριότητα σε όλο το φάσμα: από την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία θερμικών μονάδων και έργων ΑΠΕ, την προμήθεια λιανικής σε ηλεκτρική ενέργεια και ΦΑ, την προμήθεια και εμπορία ΦΑ, μέχρι τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων ηλεκτρικών υποδομών. Η νέα δομή «σβήνει» τις αλληλεπικαλύψεις που παρατηρήθηκαν και εξελίσσει τη MYTILINEOS σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο της νέας εποχής. To Energy Utility of the Future, όπως αποκαλείται, απλοποιεί τις διαδικασίες, ενοποιεί το χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, διεθνοποιεί τη δραστηριότητα, ενώ αξιοποιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης.

Επιμέρους, περιλαμβάνει τις εξής μονάδες:

• Μ Ανανεώσιμες (χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας)

• M Energy Generation & Management (διαχείριση και λειτουργία θερμικών μονάδων)

• M Energy Customer Solutions (λιανική για μικρούς εταιρικούς πελάτες και επαγγελματίες)

• M Integrated Supply & Trading (προμήθεια και διαχείριση ΦΑ, υπηρεσίες για μεγάλους εταιρικούς πελάτες)

• M Power Projects (συμβατικά έργα παραγωγής ενέργειας, energy transition, έργα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιακής μετάβασης, smart cities & IoT platforms).

Οι αλλαγές αυτές, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των δραστηριοτήτων της, σε διεθνές επίπεδο, τοποθετούν τη MYTILINEOS στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως κορυφαίο και ολοκληρωμένο «πράσινο» utility. Παράλληλα, διευκολύνουν και την επίτευξη των στόχων του Net Zero για το 2030 και το 2050.