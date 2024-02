Κ – Παρουσίαση: Ελβαλχαλκόρ AE – Ο τρόπος για να επιτύχει μια ελληνική βιομηχανία τη διεθνή καταξίωση

Η ElvalHalcor, κορυφαία διεθνής δύναμη στα προϊόντα αλουμινίου και χαλκού, με 85 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, πρωταγωνιστεί σε δυναμικές και έντονα ανταγωνιστικές αγορές. Με 15 εργοστασιακές μονάδες που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, πραγματοποιώντας εξαγωγές σε 94 χώρες σε όλο τον κόσμο και πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 3,7 δισ. ευρώ (ενοποιημένα στοιχεία 2022), η ElvalHalcor αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο παραγωγό σωλήνων χαλκού σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ), ενώ παράλληλα διαθέτει μία από τις κορυφαίες μονάδες έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη.

Ανταγωνιστικότητα και στρατηγικές επενδύσεις

Η πορεία και οι επιδόσεις της ElvalHalcor, καθώς και η διεθνής αναγνώρισή της αποτελούν απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες αλλά και τους ανθρώπους για να αναπτύξει τη μεταποιητική βιομηχανία και να δημιουργήσει εταιρείες ικανές να σταθούν απέναντι στις μεγάλες βιομηχανικές δυνάμεις του εξωτερικού.

H ανταγωνιστικότητα της ElvalHalcor βασίζεται στις συνεχείς και κατάλληλα στοχευμένες επενδύσεις της σε σημαντικούς τομείς, όπως έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία, προηγμένη τεχνολογία, υποδομές, εξειδίκευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, σήμερα προμηθεύει τις μεγαλύτερες βιομηχανίες διεθνώς με καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Βιώσιμα προϊόντα αλουμινίου και χαλκού που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των νέων παγκόσμιων μεγα-τάσεων (όπως η κυκλική οικονομία, η κλιματική ουδετερότητα και η ψηφιακή μετάβαση) και που βρίσκονται παντού γύρω μας: σε κουτιά αναψυκτικών, κλιματιστικά, συσκευασίες φαρμάκων και τροφίμων, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτιστές, ηλεκτροκινητήρες, φορτηγά, πλοία, σωληνώσεις και επενδύσεις κτιρίων κ.ά.

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα τεχνολογικά πρωτοπόρων στρατηγικών επενδύσεων που ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ (ενοποιημένα στοιχεία για την τελευταία πενταετία). Μόνο κατά το έτος 2022, η ElvalHalcor πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 172 εκατ. ευρώ (ενοποιημένα στοιχεία), συμβάλλοντας σημαντικά στην εθνική οικονομία και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, το 2023 και μέσα στο πρώτο εξάμηνο ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου αλουμινίου με την παράδοση της νέας γραμμής βαφής, η οποία σε συνδυασμό με το υπερσύγχρονο νέο ψυχρό έλαστρο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία, δημιουργούν για τον κλάδο ένα στρατηγικό παραγωγικό πλεονέκτημα.

Ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα

H ElvalHalcor αποτελεί σημείο αναφοράς στον κλάδο επεξεργασίας μετάλλων, αλλά και για τη χώρα συνολικά, καθώς το οικονομικό αποτύπωμά της ξεπερνά τις συνήθεις επιδόσεις μιας κορυφαίας βιομηχανίας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ (στοιχεία 2022), η εταιρεία αποτελεί από μόνη της έναν ισχυρό κλάδο της οικονομίας, καθώς η δραστηριότητά της δημιουργεί ένα ισχυρό πλεόνασμα προστιθέμενης αξίας, το οποίο κινητοποιεί πολλαπλά την οικονομία στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, με την αξία εξαγωγών να ξεπερνά τα 2,6 δισ. ευρώ το 2022, η εταιρεία έχει μερίδιο εξαγωγών στο 8,3% των βιομηχανικών προϊόντων της χώρας.

Υπεύθυνη πορεία βιώσιμης ανάπτυξης

Η ElvalHalcor έχει συνδέσει τη στρατηγική της με την ευρωπαϊκή δέσμευση για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι της Ευρώπης για δραστικές μειώσεις των εκπομπών άνθρακα έως το 2030 και την κλιματική ουδετερότητα για το 2050 αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη βιομηχανία. Το αλουμίνιο και ο χαλκός είναι μέταλλα που βρίσκονται στο επίκεντρο των μεγα-τάσεων βιωσιμότητας, καθώς είναι 100% ανακυκλώσιμα, με πλήθος εφαρμογών που έχουν σημαντικά περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη. Οι επενδύσεις σε σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό, η υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών στην παραγωγή, οι εφαρμογές ψηφιοποίησης και έξυπνων συστημάτων αποτελούν μέρος της στρατηγικής της ElvalHalcor για υπεύθυνη παραγωγή βιώσιμων προϊόντων και λύσεων που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Επιπλέον, η εταιρεία εστιάζει με ουσιαστικές δράσεις στην αύξηση του ανακυκλωμένου μετάλλου στα προϊόντα της και στη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα.

Οι εγκαταστάσεις της ElvalHalcor έχουν λάβει διεθνούς κύρους πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς, όπως το Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Standard και το ASI Chain of Custody, ενώ την ίδια στιγμή η εταιρεία έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις για την υιοθέτηση αναγνωρισμένων προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο το φάσμα λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, για έξι συνεχόμενα έτη η ElvalHalcor κατατάσσεται στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece», ενώ έχει διακριθεί στην ανώτερη βαθμίδα (Platinum) μεταξύ των ηγετικών επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας ως προς το επίπεδο διαφάνειας σε θέματα ESG, σύμφωνα με την έρευνα «ESG Transparency Index» (του Forbes 2023).

Εξατομικευμένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας και κορυφαίας ποιότητας.

Ακολουθώντας αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η ElvalHalcor συνεχίζει δυναμικά να συνεισφέρει στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου και χαλκού, με εξατομικευμένες λύσεις υψηλής τεχνολογίας και κορυφαίας ποιότητας, στο πλαίσιο των παγκόσμιων μεγα-τάσεων που απορρέουν από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εξοικονόμηση ενέργειας και την κυκλική οικονομία. Η εταιρεία, με δέσμευση για υπεύθυνη λειτουργία στους πυλώνες Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση, φιλοδοξεί να συμβάλει ακόμα περισσότερο σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους, για τη χώρα μας, τον πλανήτη και τις επόμενες γενιές.

https://www.elvalhalcor.com