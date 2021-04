5η Διεθνής Θερινή Ακαδημία «Thessaloniki International Media Summer Academy»

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η έδρα «Jean Monet of European Union Public Diplomacy» με συμμετέχοντες εταίρους το διεθνή δημοσιογραφικό οργανισμό Deutsche Welle, Temple University USA, Hallym University, Corea, Beijing University of Foreign Studies, Xi’an Jiaotong-Liverpool University, University of Zagreb, University of Novi-Sad, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τους Οργανισμούς Proof organization: Media for Social Justice, Digital Communication Network Global και τη VII Academy διοργανώνουν κατά το διάστημα 16 έως 23 Ιουλίου 2021, την 5η Διεθνή Θερινή Ακαδημία «Thessaloniki International Media Summer Academy», με τίτλο «New trends in Media and Journalism: Turning crisis into opportunity». Ταυτόχρονα θα υλοποιηθεί ένα πολύ πρωτότυπο masterclass\εκπαίδευση σχετικά με την «PhotoJournalism: Visualising Peace Journalism».

Οικοδομώντας πάνω στην επιτυχία των προηγούμενων Θερινών Ακαδημιών, η Thessaloniki International Media Summer Academy 2021 θα εστιάσει στις νέες τάσεις στη Δημοσιογραφία και τα Μέσα, με την έμφαση να δίνεται στους τρόπους αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, στις ψευδείς ειδήσεις και τις τεχνικές επαλήθευσης, στην κρίση στον χώρο της Επικοινωνίας και στα νέα μοντέλα στους συγχρονους Δημοσιογραφικούς Οργανισμούς. Το πολυδιάστατο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αποσκοπεί στην παροχή βαθύτερης γνώσης και την εξασφάλιση ουσιαστικών ικανοτήτων πάνω σε σημαντικά ζητήματα και εξελίξεις στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης και της Επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μια καλύτερη κατανόηση των πρόσφατων ακαδημαϊκών ερευνών, σε συνάρτηση με τις πολιτικές, επαγγελματικές τάσεις στα θέματα εστίασης, αναπτύσσοντας ταυτοχρόνως ένα δίκτυο συνεργατών, μέσω του οποίου θα μοιραστούν τις εμπειρίες, τις ιδέες και την οπτική τους.

Την φετινή χρονιά η Θερινή Ακαδημία 2021 θα καινοτομήσει, καθώς ένα μήνα πριν την έναρξη της, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε διαδραστικά εργαστήρια, trainings και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας σε συνεργασία με τους διεθνείς φορείς και τους κορυφαίους θεσμούς στη διεθνή ανάπτυξη. Ταυτόχρονα θα υπάρξει και ειδικό σεμιναριο εκπαίδευσης στη φωτοδημοσιογραφία και την προώθηση της ειρηνευτικής δημοσιογραφιας.

Οι εισηγητές είναι γνωστοί καθηγητές, ερευνητές και δημοσιογράφοι. Η κοινή πρωτοβουλία συγκεντρώνει το κύρος και την εξειδίκευση πολύ γνωστών Πανεπιστημίων και Οργανισμών από την Ευρώπη, την Ασία και τις Η.Π.Α, ενώ υποστηρίζεται από οργανισμούς, εταιρείες και think tanks που δραστηριοποιούνται στο χώρο της δημοσιογραφίας και της ψηφιακής τεχνολογίας εντός και εκτός συνόρων.

Κατά τη διάρκεια της Θερινής Ακαδημίας, οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν ενεργά σε διαδραστικά εργαστήρια, αναπτύσσοντας μελέτες περίπτωσης, αλλά και επεκτείνοντας τη μεθοδολογική γνώση τους μέσω πρακτικής εφαρμογής της γνώσης. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, ώστε να επωφεληθεί κανείς στους τομείς της δημοσιογραφίας / επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση πρωτοπόρων επαγγελματιών, στο χώρο της Δημοσιογραφίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ιδιαίτερη υποστήριξη του Ιδρύματος Konrad Adenauer, θα δοθούν πλήρεις υποτροφίες σε αριστούχους Έλληνες φοιτητές.

Info :

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 16-23 Ιουλίου, 2021

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Περίοδος αιτήσεων: έως 16 Μαΐου 2021

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής: http://joursummerschool.org/

Επικοινωνία: [email protected]