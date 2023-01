Θες να ξεχωρίσεις στον κλάδο σου και να είσαι μπροστά από τον ανταγωνισμό; Ξεκίνα να εκπαιδεύεσαι στο digital marketing τώρα

Αν θέλεις να αναδειχθείς στον τομέα σου και η επιχείρησή σου να είναι πρώτη σε σχέση με τον ανταγωνισμό, τώρα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις μαθήματα digital marketing και μέσα σε 3 μήνες να μάθεις όλες τις τελευταίες εξελίξεις και να τις εφαρμόσεις στο δικό σου brand, ώστε να ξεχωρίσεις.

Γιατί να εκπαιδευτώ στο digital marketing;

Το digital marketing αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και η αγορά αναζητά ικανούς και σωστά εκπαιδευμένους digital marketers. Για το λόγο αυτό το digital marketing αποτελεί αναγκαία επένδυση για όλες τις εταιρείες, καθώς τα social media, αλλά και τα digital κανάλια είναι πλέον απαραίτητα για την εξέλιξη και τη λειτουργία ενός brand.

Η σωστή εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο αυτό θα σε βοηθήσει να εξελιχτείς ως επαγγελματίας ή/και θα σου εξασφαλίσει τη συνέντευξη για τη θέση εργασίας που αναζητάς. Αν σε ενδιαφέρει, λοιπόν, να γίνεις ο επόμενος Digital Marketing Specialist, τότε πρέπει να παρακολουθήσεις την πληρέστερη και πρακτικότερη εκπαίδευση επαγγελματικής κατάρτισης πάνω στο digital marketing.

Ποια είναι η πληρέστερη, πολυβραβευμένη και πρακτικότερη εκπαίδευση για digital & social media marketing στην Ελλάδα;

Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι διαφημιστικές εταιρείες και οι influencers θεωρούν το Masterclass in Digital & Social Media Marketing της Knowcrunch ως την πιο πλήρη, σοβαρή και αναγνωρισμένη εκπαίδευση. Το Masterclass in Digital & Social Media Marketing, γίνεται κάθε Ιανουάριο, Απρίλιο και Σεπτέμβριο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση έχει βραβευτεί από το Social Media World ως η καλύτερη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα του course βασίζεται σε πρακτικές που αξιοποιούνται και εφαρμόζονται διεθνώς. Καλύπτει όλες τις στρατηγικές, τακτικές και όλα τα κανάλια & εργαλεία της παγκόσμιας αγοράς και ξεχωρίζει, γιατί ανανεώνεται καθημερινά.

Οι εισηγητές της Knowcrunch είναι διευθυντικά στελέχη εταιρειών digital marketing, καταξιωμένοι και έμπειροι C-level επαγγελματίες, που έχουν πολυετή πρακτική εμπειρία και δεν είναι απλώς ακαδημαϊκοί με θεωρητική εκπαίδευση και background. Όλοι οι instructors θα σε βοηθήσουν προσωπικά να ενταχθείς και να εξελιχθείς μέσα στην digital marketing αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση της Knowcrunch πάνω στο digital & social media marketing;

Το course in digital & social media μπορούν να το παρακολουθήσουν επαγγελματίες και επιχειρηματίες που θέλουν να μπουν στον κόσμο αυτό, για να βρουν νέους πελάτες ή απλώς να κατανοούν και να συμμετέχουν στις συζητήσεις με τους συνεργάτες τους για την digital παρουσία της επιχείρησής τους. Απευθύνεται επίσης, σε στελέχη που θέλουν να εξελίξουν την καριέρα τους, αλλά και σε φοιτητές ή ανέργους που ψάχνουν μια θέση εργασίας.

Από τη Knowcrunch έχουν αποφοιτήσει πάνω από 4,500 στελέχη, επιχειρηματίες, influencers από μεγάλες επιχειρήσεις, agencies και brands, αλλά και φοιτητές.

Η απορρόφηση των αποφοίτων της αγγίζει το 100%, γιατί η αγορά προτιμά ανθρώπους με πρακτική γνώση που μπορούν να εργαστούν άμεσα και να ανταπεξέλθουν σε όλες τις προκλήσεις.

Τι λένε οι απόφοιτοι της Knowcrunch για το digital marketing course;

Η Εύα Μπέλλου (Advertiser) αναφέρει «Ευχαριστώ πολύ τη Knowcrunch και όλους τους instructors, για τον εξαιρετικό τρόπο που μου δίδαξαν τον κόσμο του digital and social media marketing.».

Η Σταυριάνα Γκόντζου (Digital Marketer & Content Creator) παραθέτει «Το Materclass της Knowcrunch το ξεκίνησα μετά από προτροπή μιας συμφοιτήτριας μου. Μέσα από τα μαθήματα απέκτησα ουσιαστικές γνώσεις πάνω στο Digital Marketing που μπορώ πλέον να λέω με σιγουριά ότι θα τις αξιοποιήσω πάνω στην δουλειά μου! Κατάφερα να κατανοήσω πλήρως ενότητες και εργαλεία με τα οποία είχα δουλέψει στο παρελθόν και να μάθω δυνατότητες που δεν γνώριζα. Είναι μια ουσιαστική επαγγελματική επένδυση κι αν μου δινόταν ξανά η ευκαιρία, θα την ξαναζούσα χωρίς δεύτερη σκέψη!».

Η Άννα Καραμάνου (Marketing Assistant) υποστηρίζει «The best professional digital diploma ever που έχει πραγματικά αξία στον επαγγελματικό χώρο. Πληρέστατο από άποψη ύλης, προσαρμοσμένο στις πραγματικές συνθήκες αγοράς, παρουσιάζοντας όλους τους τομείς του digital marketing τους οποίους μπορεί να εφαρμόσει κάθε επαγγελματίας ανεξαρτήτως level. Mε τους καλύτερους instructors της αγοράς, με προσωπικό ενδιαφέρον για τους φοιτητές και το πιο σημαντικό με μια ομάδα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει το απίστευτο engagement με τους μαθητές. Έκανε τον καθένα μας να νιώθει μέλος μιας μεγάλης οικογένειας!».

Τι μαθαίνει κανείς στο course της Knowcrunch πάνω στο digital & social media marketing;

Στη Knowcrunch η εκπαίδευση ξεκινάει από τα βασικές γνώσεις και σταδιακά γίνεται η εμβάθυνση και η εξειδίκευση αυτών. Οι γνώσεις του ατόμου που ασχολείται με digital & social media marketing στις μέρες μας πρέπει να είναι πολυδιάστατες και απαιτούν τη γνώση όλων των εργαλείων, των καναλιών και των τακτικών. Οι θεματικές ενότητες της ύλης πηγάζουν από το εξωτερικό, ανανεώνονται καθημερινά και καλύπτουν στο 100% τις ανάγκες της αγοράς. Συγκεκριμένα θα μάθεις:

Πως το digital marketing συμπληρώνει το marketing & media mix;

συμπληρώνει το marketing & media mix; Τι είναι ένα σωστό website ή l anding page και πως το φτιάχνω;

και πως το φτιάχνω; Ποια είναι τα νομικά θέματα που πρέπει να προσέξω;

θέματα που πρέπει να προσέξω; Πως μπορώ να κάνω search engine optimization για να εμφανίζομαι όταν με αναζητούν;

για να εμφανίζομαι όταν με αναζητούν; Ποια s ocial media & social networks πρέπει να ξέρω και ποια χρειάζομαι;

πρέπει να ξέρω και ποια χρειάζομαι; Πως μπορώ να κάνω θαύματα με το περιεχόμενο και το content marketing ;

; Πως μπορώ με social media marketing να χτίσω online κοινότητες;

να χτίσω online κοινότητες; Ποιες διαφημίσεις πρέπει να ξέρω, πως τις τρέχω, τι αποδίδουν, πόσο κοστίζουν;

πρέπει να ξέρω, πως τις τρέχω, τι αποδίδουν, πόσο κοστίζουν; Πως μπορώ να κάνω ένα διαφημιστικό πλάνο πλήρως κοστολογημένο;

πλήρως κοστολογημένο; Πως μπορώ να ξεκινήσω άμεσα να χρησιμοποιώ influencers ;

; Πως μπορώ να στέλνω νόμιμα μηνύματα σε emails και κινητά τηλέφωνα;

τηλέφωνα; Πως μπορώ να παρακολουθώ και να αξιολογώ όλα τα αποτελέσματα των ενεργειών;

όλα τα αποτελέσματα των ενεργειών; Τι είναι το growth και το performance m arketing ;

και το ; Πως μπορώ να δημιουργήσω μια ολοκληρωμένη στρατηγική ;

; Πως μπορώ να κοστολογώ και να παρέχω τέτοιες υπηρεσίες σε άλλους;

Ποια είναι τα μοναδικά προνόμια των φοιτητών της Knowcrunch;

Όλοι οι σπουδαστές του Masterclass in Digital & Social Media Marketing έχουν:

Προσωπική πρόσβαση στην ύλη και bonus files του course, η οποία ανανεώνεται σε καθημερινή βάση.

και bonus files του course, η οποία ανανεώνεται σε καθημερινή βάση. Προσωπική πρόσβαση σε Facebook Group , ώστε να υπάρχει άμεση υποστήριξη από τους instructors της Knowcrunch και εκτός μαθήματος.

, ώστε να υπάρχει άμεση υποστήριξη από τους instructors της Knowcrunch και εκτός μαθήματος. Δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης μαθημάτων σε επόμενα courses , για επανάληψη μέσα στην τάξη.

για επανάληψη μέσα στην τάξη. Επιπλέον δωρεάν πρόσβαση για 8 μήνες στο αυτόνομο video-on-demand E-learning Masterclass in Digital & Social Media Marketing 161 + ωρών , για παρακολούθηση και επανάληψη και από το σπίτι, οποιαδήποτε μέρα & ώρα.

πρόσβαση για 8 μήνες στο αυτόνομο video-on-demand , για παρακολούθηση και επανάληψη και από το σπίτι, οποιαδήποτε μέρα & ώρα. Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και specs.

Αν λοιπόν θέλεις κι εσύ να ξεχωρίσεις στο χώρο σου ως στέλεχος, επαγγελματίας ή επιχειρηματίας και να αλλάξεις τον τρόπο που προβάλλεσαι ή αν θέλεις να βρεις άμεσα δουλειά ή να αλλάξεις καριέρα, τότε μπορείς να το κάνεις σπουδάζοντας digital marketing σε 3 μήνες. Κάν’ το με το πληρέστερο και πιο αναγνωρισμένο course της αγοράς.

Εκπαιδεύσου κι εσύ στη Knowcrunch. Κλείσε την θέση σου άμεσα, γιατί οι θέσεις γίνονται πολύ γρήγορα sold – out σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Άλλαξε λοιπόν την ζωή και την καριέρα σου τώρα.