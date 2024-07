Η ιδανική επιλογή για σπουδές στην Ευρώπη

Ένα πανεπιστήμιο που συνδυάζει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό κύρος με τον διεθνή προσανατολισμό, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και το πολυπολιτισμικό περιβάλλον και κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί την ιδανική επιλογή για σπουδές κύρους στην Ευρώπη καθώς προσφέρει προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, επιτυγχάνει την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, διαθέτει διαπρεπές διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και κορυφαία ερευνητικά προγράμματα.

#1 σε Κύπρο και Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται στην κορυφαία θέση μεταξύ των πανεπιστημίων σε Κύπρο και Ελλάδα, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με την έκδοση της κατάταξης Times Higher Education (THE) World University Rankings για το 2024. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο, καθώς παρέχει μία αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρει ένα πανεπιστήμιο, vis a vis τη συνολική ποιότητα εκπαίδευσης που δίνουν τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται ανάμεσα στα κορυφαία 501-600 πανεπιστήμια διεθνώς, δηλαδή στο 2% των καλύτερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Σε ό,τι αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνει την 155η θέση.

Μεταξύ των κυπριακών πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία σε δύο σημαντικά πεδία, στην Ποιότητα της Έρευνας και στη Διεθνοποίηση. Κατά συνέπεια, στα δύο αυτά πεδία αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Επίσης, σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα της κατάταξης του Τimes Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2024, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται στην πρώτη θέση στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών (μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου), στον τομέα της Εκπαίδευσης και στον τομέα της Ψυχολογίας (μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Τέλος, η πρόσφατη έκδοση 2024 της κατάταξης Times Higher Education (THE) Young University Rankings τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη θέση 115 παγκοσμίως, από κοινού με το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης στη Γαλλία, ανάμεσα στα πανεπιστήμια που έχουν 50 ή λιγότερα χρόνια λειτουργίας.

26.000 Έλληνες φοιτητές

Περισσότεροι από 12.500 φοιτητές από περισσότερες από 100 χώρες φοιτούν σήμερα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ανάμεσά τους νέοι και νέες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Αυστραλία και, φυσικά, την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά ειδικά τους Έλληνες, τα στοιχεία δείχνουν ότι εμπιστεύονται για τις σπουδές τους το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας περισσότερο από κάθε άλλο ίδρυμα του εξωτερικού. Σήμερα, τα προγράμματα σπουδών του παρακολουθούν περισσότεροι από 6.000 φοιτητές, ενώ, από την αρχή της λειτουργίας του, έχουν αποφοιτήσει από αυτό περισσότεροι από 26.000 Έλληνες φοιτητές.

Προγράμματα εναρμονισμένα με την αγορά εργασίας

Τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι εναρμονισμένα με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και τα πτυχία του τυγχάνουν αναγνώρισης από τα αντίστοιχα επαγγελματικά σώματα. Είναι ενδεικτικό ότι το 94,6% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου εξασφαλίζουν θέση εργασίας εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και προσφέρει περισσότερα από 100 συμβατικά (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου έχει διαγράψει διαπρεπή πορεία σε πολλούς τομείς, ενώ αναγνωρίζεται για τη συμβολή του στη δημιουργία, εξέλιξη και μετάδοση της γνώσης και των επιτευγμάτων σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες τεχνολογίες της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Ημερίδες Ενημέρωσης στην Ελλάδα

Το Γραφείο Ενημέρωσης και Εγγραφών Ελλάδας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα πραγματοποιήσει τον Ιούλιο, σε διάφορες πόλεις, έναν νέο κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης για Έλληνες ενδιαφερόμενους. Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις δηλώσεις συμμετοχής, δείτε πληροφορίες εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις Ημερίδες Ενημέρωσης που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Πανεπιστημίου σε αυτό το link.