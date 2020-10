Ανάκληση της τουρκικής απόφασης για άνοιγμα των Βαρωσίων ζητεί η Ε.Ε.

Την ανησυχία της για την απόφαση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχετικά με άνοιγμα των Βαρωσίων, εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ύπατου Εκπροσώπου της Ε.Ε. για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο κ. Μπορέλ αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωσή του πως η Ε.Ε. υπογραμμίζει τη σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα συνεχίσει να καθοδηγείται από αυτά τα ψηφίσματα.

«Από αυτήν την άποψη, η Ε.Ε. επαναλαμβάνει ότι ο πλήρης σεβασμός των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι ζωτικής σημασίας και ζητεί την άμεση αντιστροφή των πρόσφατων ενεργειών» τονίζει ο κ. Μπορέλ.

