Πυκνώνουν οι φωνές κατά Ερντογάν – Ηχηρές παρεμβάσεις από Σασόλι και Βέμπερ

Το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας έθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την τοποθέτησή του στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής, όπως ανέφερε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ερωτηθείς για το θέμα. «Όταν μίλησα στο Συμβούλιο αναφέρθηκα στο ζήτημα» σημείωσε ο Νταβίντ Σασόλι και τόνισε ότι «οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν εντάσεις». Παράλληλα, ο κ. Σασόλι επισήμανε ότι «το Oruc Reis βρίσκεται στην ίδια θέση που ήταν και τον Αύγουστο», ενώ αναφορικά με το ζήτημα των Βαρωσίων υπογράμμισε ότι η Τουρκία «ενήργησε μονομερώς».

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της ευρωομάδας του Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, έκανε retweet τις δηλώσεις Μητσοτάκη, σημειώνοντας: «Ήρθε η ώρα να πούμε στην Τουρκία ότι φτάνει. Πλήρης στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη ως προς το κάλεσμα του για ευρωπαϊκή συνοχή. Έχουμε προειδοποιήσει πολλές φορές. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε κατά του Ερντογάν και των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου που εκείνος προχωράει».

On #Turkey the time has come to say enough is enough. Full support for @kmitsotakis his call for European coherence. We have warned many times. Now is the time to act against #Erdogan and his breaches of international law. #Varosha #orucreis #EastMed https://t.co/tbrqQUG4X6

