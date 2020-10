Αρμενία: Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια – Είδε πρόεδρο και πρωθυπουργό

Με τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο, Αρμέν Σαρκισιάν και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Ερεβάν.

«Έγινα δεκτός από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Ν.Pashinyan, με τον οποίο ανταλλάξαμε απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις» έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Επίσης, επί τάπητος βρέθηκαν οι ιστορικοί δεσμοί φιλίας μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Αρμενίας και η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, όπως γνωστοποιείται με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντησή του με τον Αρμένιο πρωθυπουργό, αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως αναφέρεται σε άλλη ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

Περαιτέρω γίνεται γνωστό πως μετα την κατ’ ιδίαν συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον Αρμένιο ομόλογό του ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ελλάδας και της Αρμενίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνεργασία Ελλάδας – Αρμενίας, οι εξελίξεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ – Αρμενίας.

Έγινα δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Ν.Pashinyan, με τον οποίο ανταλλάξαμε απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις – I met with #Armenia PM @NikolPashinyan. We exchanged views on regional developments. pic.twitter.com/IW50lYxPbk

