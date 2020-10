Μήνυμα Μόσχας για την 193η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου

Μήνυμα αφιερωμένο στην 193η επέτειο από τη Ναυμαχία στο Ναυαρίνο ανήρτησε στο Twitter το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Πριν 193 χρόνια, οι δυνάμεις της Ρωσίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας επικράτησαν του τουρκοαιγυπτιακού στόλου στο Ναυαρίνο. Ο θρίαμβος του συμμαχικού στόλου άνοιξε τον δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας», τονίζει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του το υπουργείο.

⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece’s independence.

