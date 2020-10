Άμεση απάντηση Αθήνας με αντι – Navtex

Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.

Συγκεκριμένα, στην ελληνική Navtex τονίζεται ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε «μη εγκεκριμένη και παράνομη δραστηριότητα» σε περιοχή που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Υπογραμμίζεται, δε, ότι ο σταθμός του Ηρακλείου «έχει την αρμοδιότητα για να εκδίδει μηνύματα Navtex στην περιοχή».

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, η Τουρκία με νέα Navtex που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας παρέτεινε τις έρευνες του σκάφους Όρουτς Ρέις και των συνοδευτικών του πλοίων έως τις 4 Νοεμβρίου σε θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη τουρκική Navtex για έρευνες του Όρους Ρέις είχε ισχύ έως τις 27 Οκτωβρίου.

Η νέα παράνομη NAVTEX έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 4 Νοεμβρίου και αφορά επίσης τα πλοία που συνοδεύουν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος.

Με τη NAVTEX δεσμεύεται περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά – νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Η προηγούμενη οδηγία που είχε εκδώσει ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας είχε ισχύ μέχρι την 27η Οκτωβρίου.

Νωρίτερα, η Άγκυρα εξήγγειλε στρατιωτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου.

Η προαναγγελία των εν λόγω ασκήσεων έρχεται λίγο μετά τη δημόσια δήλωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ περί μορατόριουμ ασκήσεων κατά τις εθνικές εορτές Ελλάδας και Τουρκίας (28 και 29 Οκτωβρίου).

Αναλυτικά η αντι-Navtex που εξέδωσε η Ελλάδα:

ZCZC HA11

242140 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 624/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA22-1332/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 042059 UTC NOV 20.

NNNN

Συνεκπαίδευση ελληνικών και αμερικανικών μονάδων ειδικών επιχειρήσεων

Μονάδες της διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) πραγματοποίησαν, από τις 19 έως και τις 23 Οκτωβρίου, συνεκπαίδευση με ελεγκτές τερματικής καθοδήγησης πυρών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Όπως ανακοινώθηκε, η δραστηριότητα έλαβε χώρα στα πεδία βολής Κρανέας και Λιτόχωρου.

Η συνεκπαίδευση περιελάμβανε σενάρια «εγγύς αεροπορικής υποστήριξης» και «επίθεσης εγγύς αγώνα» σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Οι Έλληνες ελεγκτές τερματικής καθοδήγησης και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων συνεργάστηκαν με επιτυχία με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους στο πλαίσιο του σεναρίου, με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και ελικόπτερα του Στρατού Ξηράς, προσβάλλοντας επίγειους στόχους, ακολουθώντας τις τυποποιημένες διαδικασίες του ΝΑΤΟ.

Η συγκεκριμένη συνεκπαίδευση έχει ως σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΕΘΑ και συντονίστηκε από τη διακλαδική διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων.

Η δραστηριότητα έγινε στο πλαίσιο των πάγιων επιδιώξεων του ΓΕΕΘΑ για συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της ανταλλαγής εμπειριών των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων της Ελλάδας με φίλες και σύμμαχες χώρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ