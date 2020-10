Απάντηση Σχοινά σε Αλτούν περί μη σεβασμού των Μουσουλμάνων στην Ευρώπη

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, έδωσε απάντηση μέσω Twitter σε ανάρτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας του Ταγίπ Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, στην οποία κάνει λόγο για μη σεβασμό των Ευρωπαίων ηγετών προς τους Μουσουλμάνους.

Sorry to disappoint you but this is our way of life as defined in our Treaty. The European Way of Life. https://t.co/5V8wVqnWGZ pic.twitter.com/peKQi0ovW7

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 25, 2020