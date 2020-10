Δένδιας σε Λαβρόφ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα

Για την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο ενημέρωσε τον Ρώσο ομόλογο του Σεργκέι Λαβρόφ, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Οι δύο άνδρες είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών και στο πλαίσο των κοινών δηλώσεων που ακολούθησαν, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι στο τραπέζι τέθηκε το θέμα του αποσταθεροποιητικού ρόλου της Τουρκιας στην ευρύτερη περιοχή και οι «νεο-οθωμανικές της βλέψεις».

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία «επενδύει στην κλιμάκωση της έντασης» και πρόσθεσε εμφατικά ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα», ώτσε «να υπερασπίσει στο ακέραιο τα κυριαρχικά της δικαίωματα».

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι έθεσε στον Ρώσο ομόλογο του το θέμα των εξοπλισμών της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι η γειτονική μας χώρα «αποσταθεροποιεί το συνολο χωρών της περιοχής»

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι άκουσε με ενδιαφέρον τη ρωσική αντίληψη για τη Συρία και τη Λιβύη, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε «γραφείο ταξιδίων για τζιχαντιστές».

Προηγήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής και της ρωσικής αντιπροσωπείας στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Στη συνάντησή μας επιβεβαιώσαμε τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας – Ρωσίας και συζητήσαμε για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας με ανάρτησή του στο twitter. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν Κοινό Μνημόνιο για τη διεξαγωγή του έτους ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας το 2021.

