Δένδιας σε Τσαβούσογλου: Σε ετοιμότητα για αποστολή δυνάμεων ΕΜΑΚ στην Τουρκία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά από τον ισχυρό σεισμό βόρεια της Σάμου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, ο κ. Δένδιας εξέφρασε την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποσταλούν άμεσα δυνάμεις της ΕΜΑΚ στην Τουρκία για να βοηθήσουν σε απεγκλωβισμό παγιδευμένων πολιτών.

Following the #earthquake that hit Samos & Izmir, FM @NikosDendias reached out to his Turkish counterpart @MevlutCavusoglu expressing #Greece‘s readiness to immediately send to Turkey members of the disaster relief unit, in order to help in extracting people trapped in buildings https://t.co/0RmxaKdjiH

