Ν. Δένδιας: Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας μεταξύ Ε.Ε. και αραβικού κόσμου

«Η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και στις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ είναι κρίσιμη πτυχή, όπως και το σταθερό πλαίσιο πάνω στο οποίο έχουν αναπτυχθεί οι σχέσεις Ε.Ε. και αραβικού κόσμου σήμερα»δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά την 5η Ευρω-Αραβική Σύνοδο.

Ο κ. Δένδιας, στην τοποθέτησή του στις εργασίες της διήμερης συνόδου (πραγματοποιείται ψηφιακά, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών) αναφέρθηκε στους μακραίωνους, ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ευρώπης και αραβικού κόσμου και τόνισε ότι οι κοινωνίες, οι πολιτισμοί και οι οικονομίες της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου είναι αλληλένδετοι. «Αυτό έχει επιτρέψει να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι ισχυροί διμερείς δεσμοί και να έχει αυξηθεί περαιτέρω η συνεργασία τους, βάσει αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης» συμπλήρωσε.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως εν μέσω των αυξανόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας, η πολυμέρεια αποτελεί βασική παράμετρο για την εδραίωση της διεθνούς τάξης βάσει κανόνων και την πρόληψη των περιφερειακών εντάσεων. «Ως χώρα της οποίας η εξωτερική πολιτική είναι αγκυροβολημένη στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ /Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ελλάδα ανέκαθεν τόνιζε την ανάγκη συμπεριφοράς μεταξύ των περιφερειακών παραγόντων στη βάση αρχών» υπογράμμισε.

Προσδιόρισε, δε, με σαφήνεια πως στόχος της Ελλάδας είναι η διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας, για όλες τις χώρες και τους λαούς στην «κοινή μας γειτονιά».

«Η Ελλάδα καταδεικνύει συνεχώς τη δέσμευσή της να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας και εταιρικής σχέσης με όλες τις χώρες της περιοχής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ασφάλεια των εταίρων μας είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της δικής μας ασφάλειας»εξήγησε και συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα την ανάγκη σε όλους τους περιφερειακούς εταίρους να εργαστούν για μια κοινή κατανόηση των σημερινών προκλήσεων, τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπισή τους.

In this spirit, along with Cyprus, we have fostered a network of trilateral schemes of cooperation with many countries in the Eastern Mediterranean. #EUArabSummit

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 9, 2020