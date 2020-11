Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον Πολωνό ΥΠΕΞ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πολωνό ομόλογό του, Ζμπίγκνιου Ράου, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν ευρωπαϊκά θέματα, με έμφαση την ανάκαμψη μετά τον κορωνοϊό, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Στο μεταξύ, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Δένδιας, τα τεστ για τον κορωνοϊό στα οποία υπεβλήθη ήταν αρνητικά και πλέον ο Έλληνας ΥΠΕΞ βγήκε από την προληπτική καραντίνα.

