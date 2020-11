Κυρ. Μητσοτάκης: Καλά νέα από το Eurogroup

Με τη φράση «καλά νέα από το Eurogroup», σχολιάζει την εκταμίευση των 767 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του 4ου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και την ανακοίνωση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τονίζει, το Eurogroup με τη σχετική ανακοίνωση συμφωνεί ότι «η δέσμευσή μας για μεταρρυθμίσεις είναι σταθερή και ότι τα μέτρα οικονομικής ανακούφισης που εφαρμόσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν αποτελεσματικά».

Good news from the Eurogroup today, as its statement agrees that our commitment to reforms is steadfast and that the economic relief measures we implemented during the pandemic have been effective. https://t.co/lSe67INZJl

