Κυρ. Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται

Ζήτημα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής το μεσημέρι της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο ζήτημα της Τουρκίας και τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν.

«Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σαφές, πάρα πολύ ξεκάθαρο: Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου αποφασίσαμε, όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά θα υπάρχουν συνέπειες. Και ορίσαμε από κοινού ότι ημερομηνία λήψης των αποφάσεων θα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, του Δεκεμβρίου», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας:

«Τώρα, λοιπόν, θα φανεί εάν πραγματικά ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι σε αυτά τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε συμφωνήσει. Pacta sunt servanda (οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται)», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

On the issue of the Eastern Mediterranean what is at stake is very simple. It is the credibility of the European Union. We agreed in October that, should Turkey continue its provocative behavior, there will be consequences. Pacta sunt servanda. #EUCO pic.twitter.com/KIDjdis38f

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 10, 2020