Ενημέρωση Δένδια από Πάιατ για τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία

Συνάντηση με τον Aμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακά ζητήματα και η Ανατολική Μεσόγειος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias met w/ @USAmbPyatt at @GreeceMFA – focus on bilateral relations, regional issues & #EasternMediterranean.

US Ambassador also informed FM Dendias on yesterday’s announcement regarding the U.S. imposition of sanctions on Turkey under CAATSA pic.twitter.com/SktuCA7fKv

