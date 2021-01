Σακελλαροπούλου: Μια νέα εποχή ελπίδας για τις ΗΠΑ

Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνεχάρη τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την νέα Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις μετά την ορκωμοσία τους, κάνοντας λόγο για μια νέα εποχή ελπίδας για τις ΗΠΑ.

«Μια νέα εποχή ελπίδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής! Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο @ JoeBiden και την Αντιπρόεδρο @KamalaHarris. Ανυπομονούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη φιλία και τη συνεργασία μας».

A new era of hope for the United States of America! Congratulations to President @JoeBiden and Vice-President @KamalaHarris. We look forward to further strengthening our friendship and cooperation. https://t.co/KdJG5Pen0C

— President GR (@PresidencyGR) January 20, 2021