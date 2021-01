Η Ανατ. Μεσόγειος στη συνάντηση Δένδια – Μπορέλ

Δείπνο εργασίας με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ είχε το βράδυ της Δευτέρας ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι ευρωτουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Working dinner b/w FM @NikosDendias & #HRVP @JosepBorrellF in #Brussels – #EU-Turkey relations & recent dvpts in #EasternMediterranean in focus

Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας σε δείπνο εργασίας με ΥΕ/ΑΕ Borrell – οι ευρωτουρκικές σχέσεις & εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο στο επίκεντρο pic.twitter.com/xHFK5EmEm8

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 25, 2021