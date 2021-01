ΥΠΕΞ: Να σταματήσουν οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του.

Αναλυτικότερα, σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου, αναφέρεται ότι καταδικάζονται απερίφραστα τόσο η χθεσινή επίθεση όσο και οι προηγούμενες απόπειρες εναέριων επιθέσεων στο Ριάντ.

Επίσης, το ΥΠΕΞ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς τους ανθρώπους της Σαουδικής Αραβίας κι επισημαίνει ότι «τέτοιες επιθέσεις που στοχεύουν αθώους πολίτες πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

We unequivocally condemn yesterday’s attack, as well as previous attempted aerial attacks, in #SaudiArabia‘s capital #Riyadh. Our full solidarity to the people.

Such attacks targeting innocent civilians must stop immediately

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 27, 2021