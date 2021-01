Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον νέο πρόεδρο του CDU

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Άρμιν Λάσετ τον οποίο συνεχάρη για την εκλογή του, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ενημέρωσαν με αναρτήσεις τους στο Τwitter, τόσο ο ‘Ελληνας πρωθυπουργός, όσο και ο πρόεδρος του CDU.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του γερμανού πολιτικού, οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της πανδημίας, τις σχέσεις με την Τουρκία και την κατάσταση στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

«Είχα μια εποικοδομητική συζήτηση με τον καλό μου φίλο Άρμιν Λάσετ, κατά τη διάρκεια της οποίας είχα την ευκαιρία να τον συγχαρώ για την εκλογή του ως νέου προέδρου του CDU. Ανυπομονώ για μια πολύ παραγωγική σχέση», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

I had a constructive discussion with my good friend @ArminLaschet, during which I had the opportunity to congratulate him on his election as the new CDU Chairman. I am looking forward to a very productive relationship.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 29, 2021