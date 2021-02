Δένδιας – Χριστοδουλίδης: Σε διαρκή, στενό συντονισμό Ελλάδα και Κύπρος

Ο συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ενόψει των εξελίξεων σε Κυπριακό και Ανατολικη Μεσόγειο, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε, νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο δύο κορυφαίοι διπλωμάτες συναντήθηκαν σήμερα -σε συνέχεια του Φόρουμ Φιλίας που πραγματοποιήθηκε εχθές στην Αθήνα- και συζήτησαν θέματα διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και για τον διαρκή στενό συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου.

Following yesterday’s #PhiliaForum, I met with #Cyprus FM @Christodulides @GreeceMFA. Issues of bilateral and regional cooperation, as well as the continued close 🇬🇷🇨🇾

coordination in view of developments in Cyprus issue & #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/Aqd08vvUkA

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2021