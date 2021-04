ΥΠΕΞ: Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη του Ολοκαυτώματος

«Να μαθαίνουμε και να εκπαιδεύουμε τις νεότερες γενιές, ώστε η ανθρωπότητα να μη βιώσει ποτέ ξανά τέτοιες θηριωδίες», τονίζει το υπουργείο Εξωτετικών, σε ανάρτησή του στο Twitter, για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

‘Οπως αναφέρει το ΥΠΕΞ, «Τιμούμε τα θύματα, διατηρώντας τη μνήμη του Ολοκαυτώματος ζωντανή».

«Ενώνουμε τις φωνές μας με όσους τιμούν την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Yom HaShoah) για να θυμόμαστε τα εκατομμύρια των ζωών που χάθηκαν. Τιμούμε τα θύματα διατηρώντας τη μνήμη του Ολοκαυτώματος ζωντανή και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και να εκπαιδεύουμε τις νεότερες γενιές, ώστε η ανθρωπότητα να μη βιώσει ποτέ ξανά τέτοιες θηριωδίες», είναι το μήνυμα του ΥΠΕΞ.

We join everyone marking #YomHaShoah to remember the millions of lives lost in the Holocaust.

We honour the victims by keeping the memory of the Holocaust alive & by continuing to learn & educate younger generations so that humanity #NeverAgain experiences such atrocities

